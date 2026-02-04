Минцифры России продолжает расширять перечень цифровых сервисов, которые остаются доступными для пользователей в периоды возможных ограничений работы мобильного интернета. Новые пополнения списка включают как крупные федеральные, так и региональные ресурсы.

Alejandro Escamilla/Unsplash

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в список, в частности, вошли такие финансовые организации, как банки ВТБ и ПСБ. Из сферы логистики добавлены службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат».

Значительно расширен медийный сегмент. В перечень включены медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», а также дистрибьютор «Витрина ТВ».

Также в списке появились порталы ФНС России для налогоплательщиков, госинформсистема ЖКХ (ГИС ЖКХ), железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», поставщик онлайн-касс «Эвотор», мобильное приложение «Инспектор» для проверок бизнеса, компания «Росагролизинг», магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», маркетплейс «Мегамаркет», а также несколько региональных правительственных порталов и сервисов.

В министерстве напомнили, что перечень формируется постопенно, его продолжат пополнять. Список создается на основе анализа популярности российских интернет-ресурсов и по согласованию с профильными органами, отвечающими за безопасность.

Ранее, в середине декабря, в перечень уже были внесены ресурсы Совета Федерации, МВД, МЧС, портал «Итоги года с Владимиром Путиным», сайт движения «Движение Первых», а также пакет из более чем 20 федеральных телеканалов, ведущие газеты, приложение «Радиоплеер» и онлайн-кинотеатр «Иви».

В перечень вошли и повседневные сервисы: сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», оператора «Мотив», каршеринга «Ситидрайв», компании «Деловые Линии», ретейлеров, портала HeadHunter, сети ресторанов «Вкусно — и точка», «Россетей» и зарядных станций «Росатом». В начале декабря доступность также была обеспечена для сайта Банка России и онлайн-кинотеатра «Окко».

На первых этапах формирования списка приоритет был отдан базовым цифровым платформам: социальным сетям VK и «Одноклассники», видеосервису Max, маркетплейсам OZON и Wildberries, экосистеме «Яндекс», порталу «Госуслуги», сайтам президента и правительства. Позднее в список добавили сайты госорганов, «Почты России», РЖД, Альфа-Банка и ряда СМИ.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.