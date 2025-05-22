Интернет-трафик в России вырос на 23,8% в 2024 году, достигнув 138,5 Эбайт (1 Эксабайт = 10^9 гигабайт) по фиксированному доступу (+27,5% за год) и 43,6 Эбайт по мобильному (+13,2%), следует из результатов исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Рост объема интернет-трафика в России обеспечил увеличение ее доли среди стран БРИКС+ с 4,7% в 2021-м до 5,4% в 2023 году.

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Показатели обусловлены развитием в России видеосервисов, цифровых решений (VR/AR, цифровые двойники), виртуальных операторов и расширением покрытия в пригородах. Фиксированный интернет, с медианной скоростью 90 Мбит/с против 35,8 Мбит/с у мобильного, доминирует для «тяжелого» контента.

Среди БРИКС+ лидеры роста с 2021 по 2023 годы — ОАЭ (30,7%), Индия (29,5%) и Россия (21,1%), тогда как Китай, на который приходится 75% от общего объема трафика в 2913,9 Эбайт в 2023 году, растет медленнее из-за высокой базы.

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Страны БРИКС+ демонстрируют высокий спрос на телеком-услуги благодаря урбанизации, молодому населению и технологическому развитию, отметили авторы исследования.

Эксперты добавили, что, несмотря на санкции, Россия адаптируется к потребностям пользователей, усиливая вклад в глобальный интернет-трафик. Прогнозируется дальнейший рост, особенно в фиксированном сегменте, на фоне глобальных трендов цифровизации.