Минцифры планирует изменить правила лицензирования интернет-провайдеров: операторы должны будут установить оборудование системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и пройти его приемку до получения лицензии. Сейчас для начала работы достаточно согласовать план внедрения системы, который некоторые компании годами не выполняют. Об этом сообщили источники «Известий», информацию подтвердили в министерстве.

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После установки оборудования оператор должен будет получить одобрение силовых структур и только затем начать обслуживать абонентов. За нарушение требований лицензию смогут отозвать во внесудебном порядке. В Минцифры уточнили, что вопрос прорабатывается и окончательное решение пока не принято.

По действующим правилам провайдеру достаточно представить согласованную схему сети с указанием уже установленного или планируемого оборудования СОРМ. Это позволяет недобросовестным компаниям получать лицензию, работать без системы, а затем закрывать юрлицо и открывать новое. Такая практика создает пробелы в контроле за сетями связи, отмечают участники рынка.

Внедрение СОРМ требует значительных затрат. По оценке гендиректора оператора АО «ЕСК» Алхаса Мирзабекова, минимальный комплект оборудования стоит от 5 млн руб. Для небольшого провайдера с несколькими тысячами абонентов это сопоставимо с годовым бюджетом развития сети. Партнер ComNews Research Леонид Коник оценивает стоимость полного комплекта более чем в 10 млн руб., а подсистемы хранения интернет-трафика за 30 суток — еще в 20–25 млн руб. Техническая поддержка обходится примерно в 10% стоимости оборудования ежегодно.

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В Минцифры считают подключение к СОРМ одним из ключевых условий работы операторов: система помогает раскрывать тяжкие преступления и противодействовать мошенничеству с использованием телекоммуникационных сетей. Эксперты также полагают, что новые требования сократят возможности для работы компаний, которые не обеспечивают доступ силовых структур к необходимым данным.

Основная нагрузка от изменений может лечь на небольших региональных провайдеров. Крупные федеральные операторы располагают ресурсами для установки оборудования, тогда как локальным компаниям придется вложиться в него еще до получения первой выручки. По оценке экспертов, это может ускорить уход небольших игроков с рынка и снизить конкуренцию, особенно в районах, где у жителей ограничен выбор интернет-провайдеров.

Ужесточение лицензирования затронет и абонентов. Если провайдера лишат лицензии, ему потребуется обеспечить переход клиентов к другому оператору. В небольших населенных пунктах, где компания может быть единственным поставщиком услуг, это создает риск перебоев с доступом в интернет. Сокращение числа конкурентов в отдельных районах также может привести к росту тарифов.

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