Минцифры обсуждает введение минимального ежегодного взноса операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) в размере 500 тыс. руб. Сейчас компании перечисляют в фонд 2% от доходов. Предложение рассмотрели 6 ноября на заседании рабочей группы по реформе лицензирования, рассказал «Ведомостям» участник обсуждения. В министерстве подтвердили, что прорабатывают такой механизм, но окончательный размер платежа пока не определен.

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Одновременно Минцифры предлагает увеличить переходный период для выполнения новых требований и переоформления лицензий с одного до двух лет.

С апреля министерство разрабатывает реформу лицензирования операторов связи. Вместо единой лицензии планируется ввести три категории — базовую, универсальную и генеральную. Их стоимость может составить 1 млн, 10 млн и 50 млн руб. соответственно. Сейчас госпошлина за лицензию составляет 1 млн руб. Кроме того, все операторы должны будут ежегодно перечислять деньги в РУО независимо от категории лицензии.

Отдельные требования предусмотрены для виртуальных мобильных операторов (MVNO). Для них Минцифры предлагает повысить ставку отчислений в РУО с 2 до 4% доходов, запретить обслуживание объектов критической информационной инфраструктуры и использование сетей двух инфраструктурных операторов в одном регионе. Также обсуждается минимальный тариф для абонентов MVNO в размере 250 руб., писал «Коммерсантъ» в октябре.

РУО финансирует подключение к интернету населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. По данным Счетной палаты, в 2023–2025 годах операторы недоплатили в фонд 2,6 млрд руб. Большинство компаний, как считают аудиторы, занижали доходы в отчетности для Минцифры на 80% и более по сравнению с данными ФНС. В 2025 году около 1100 операторов могли отчитаться о нулевой выручке, говорится в отчете ведомства.

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В России работает около 7000 операторов связи. Более 21% из них — небольшие компании с годовой выручкой 5–50 млн руб., рассказал директор Ассоциации телекоммуникационных операторов Алексей Леонтьев. По его мнению, фиксированный минимальный взнос сильнее всего затронет именно таких провайдеров. Часть абонентов в результате может перейти к федеральным операторам.

Малые и средние региональные провайдеры будут вынуждены либо повышать тарифы, либо субсидировать работу в отдельных муниципалитетах, считает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. Гендиректор подмосковного оператора «Азимут-Р» Максим Романеев добавил, что фиксированный платеж придется выплачивать из того же бюджета, который компании используют для зарплат, обновления оборудования, резервирования каналов и строительства сетей.

Реформа направлена на уход с рынка операторов, которые не могут выполнять требования безопасности и законодательства, а также обязательства перед энергетическими компаниями по размещению линий связи, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Независимый эксперт Алексей Бойко полагает, что укрупнение отрасли может дать крупным компаниям возможность расширить региональное присутствие за счет инфраструктуры небольших провайдеров. При этом в краткосрочной перспективе уход местных операторов способен осложнить доступ к услугам связи в отдельных населенных пунктах.

Президент Ассоциации малых операторов связи России Дмитрий Галушко предупредил, что недостаточный переходный период и высокие затраты на выполнение новых требований могут привести к уходу региональных компаний с экономически сложных территорий.

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