Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина приобрел 25% акций АО «Точка» у группы VK, заплатив за пакет не менее 21,2 млрд руб. Эта сделка стала ключевым звеном в сложной финансовой комбинации, целью которой является полная передача актива в контур «Т-Технологий» (ранее группа «Тинькофф») через механизм закрытой подписки.

Для Потанина, чей инвестиционный холдинг уже контролирует крупнейшие металлургические и технологические активы России, этот шаг означает создание беспрецедентного по масштабам финтех-гиганта. Итоговая консолидация 100% акций «Точки» должна завершиться до конца 2026 года, когда будут улажены все корпоративные формальности и проведены необходимые дополнительные эмиссии акций.

Для группы VK краткосрочное владение четвертью банка обернулось исключительной выгодой и чистой прибылью в размере почти 10 млрд руб. Купив долю в конце 2023 года всего за 11,6 млрд, ИТ-гигант реализовал ее практически вдвое дороже, дополнительно выручив 4,3 млрд руб. в виде дивидендов.

Такой выход из проекта полностью подтверждает стратегию VK по эффективному управлению инвестпортфелем и фиксации максимальной отдачи на вложенный капитал.

Несмотря на грядущее поглощение, АО «Точка» сохранит свою банковскую лицензию и уникальную модель управления — холакратию, которая исключает классическую иерархию начальников и позволяет 800 тыс. клиентов-предпринимателей получать услуги максимально быстро.

Интеграция «Точки» в экосистему «Т-Технологий» позволит объединить передовые ИТ-разработки обеих команд, превратив новую структуру в абсолютного лидера B2B-рынка.

В результате слияния малый и средний бизнес получит доступ к мощным ресурсам группы Потанина при сохранении той гибкости и сервиса, за которые пользователи ценят «Точку».

