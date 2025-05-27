«Каталитик пипл» — совместное предприятие (СП) «Интерроса» Владимира Потанина и «Т-Технологий» (контролирует Т-банк) — приобрело 9,95% акций МКПАО «Яндекс». Об этом сообщила пресс-служба «Интерроса». Сделка была закрыта в конце мая, ее сумма не уточняется.

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Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что покупка миноритарной доли «Яндекса» соответствует стратегии компании по развитию инноваций и является долгосрочной инвестицией.

Батехин также добавил, что «Интеррос» поддерживает профессиональные команды и технологические решения при сохранении уважения к корпоративным традициям. «Мы убеждены, что именно такой подход способствует созданию устойчивой основы для научно-технического развития страны», — сказал он.

Президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк уточнил, что сделка проведена без использования собственного капитала группы и с эффективной ценой приобретения ниже текущей рыночной стоимости за счет размера доли, профиля и структуры финансирования.

Он также указал на успешное сотрудничество с «Яндексом» и потенциал в образовательных проектах, научных исследованиях, развитии языковых моделей и повышении безопасности.

СП выступает стратегическим инвестором в экосистеме «Интерроса», где 50,01% принадлежит «Т-Технологиям», а 49,99% — холдингу «Интеррос». «Каталитик пипл» специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты, включая цифровой банк «Точка», где компания владеет 64% акций.