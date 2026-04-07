Американский хедж‑фонд Pershing Square Capital предложил приобрести Universal Music Group (UMG) — крупнейшую в мире звукозаписывающую корпорацию — за $63,5 млрд (€55,8 млрд. Сделка предполагает комбинацию наличных и акции нового объединенного бизнеса, сообщает The Wall Street Journal.

UMG считается одной из самых влиятельных компаний музыкальной индустрии: она входит в «большую тройку» глобальных лейблов наряду с Sony Music и Warner Music, владеет обширными каталогами прав на записи и публикации, а ее подразделения работают по всему миру.

Предложение Pershing Square предполагает объединение UMG с его инвестиционным подразделением Pershing Square Sparc Holdings с последующим выводом объединенной структуры на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Акционерам UMG предлагается фиксированная денежная выплата и 0,77 акции новой компании, что предполагает заметную премию к рыночной цене до объявления сделки.

Pershing Square, основанный инвестором Биллом Экманом, уже владеет долей в UMG, и часть этих акций фонд приобрел еще до IPO компании в Амстердаме. Экман считает, что сделка может ускорить рост стоимости UMG и укрепить ее позиции на рынках, где акции компании недооценены.

Universal Music Group также контролирует крупнейшее в мире музыкальное издательство и ведет бизнес по записи, дистрибуции и лицензированию музыкального контента на большинстве ключевых рынков.

Пока акционеры UMG не приняли окончательного решения по предложению Pershing Square, информация о сделке уже привлекла внимание на рынке и отразилась на динамике акций компании.



