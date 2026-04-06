Ближневосточные суверенные фонды готовы вложить почти $24 млрд в сделку по покупке Warner Bros. Discovery, которую планирует Paramount Skydance, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров.

Основную часть финансирования — около $10 млрд — готов предоставить Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Остальные средства планируется привлечь от Катарского инвестиционного управления и L’imad Holding из Абу-Даби.

По данным источников, соглашения с инвесторами планируется подписать в ближайшее время. Эти средства позволят снизить финансовую нагрузку на Paramount и ее партнера RedBird Capital Partners. О намерении купить Warner Bros. Discovery за $110 млрд (около $81 млрд чистой стоимости акций) компания объявила в феврале 2026 года.

Ближневосточные инвесторы получат миноритарные доли в объединенной компании без права голоса. В Paramount считают, что это не приведет к дополнительной проверке со стороны американских регуляторов — таких как Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) и Федеральная комиссия по связи (FCC).

Кроме того, Paramount уже привлекла около $54 млрд долгового финансирования от крупных банков и инвестфирм, включая Bank of America, Citigroup и Apollo Global Management. Это делает общий финансовый пакет сделки одним из крупнейших в истории медиаиндустрии.

Ранее на Warner Bros. Discovery претендовал и Netflix. Discovery. Многомесячное противостояние медиагигантов завершилось в феврале 2026 года: Paramount, контролируемая Дэвидом Эллисоном, выкупает компанию, а Netflix выходит из сделки, получив $2,8 млрд компенсации за расторжение предварительного соглашения.

