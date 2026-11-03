Более 80 управляющих компаний предложили изменить механизм налогообложения закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Вместо налога на пассивные доходы самих фондов они предлагают регулярно облагать выплаты инвесторам. По оценке участников рынка, действующий вариант поправок может увеличить фактическую налоговую нагрузку на прибыль ЗПИФ до 75%.

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Обращение от 22 октября направили премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе администрации президента Антону Вайно. Его подписали 83 управляющие компании. Речь идет о законопроекте, который предусматривает введение с 1 января 2027 года налога в размере 15% на пассивные доходы закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов.

Сейчас сами фонды не платят налог на прибыль: налоговые обязательства возникают у пайщиков при продаже паев или получении выплат. Новый механизм предполагает, что ЗПИФы будут перечислять налог с дивидендов, процентов, купонов, роялти и арендных платежей, а уплаченные суммы впоследствии зачтут при налогообложении инвесторов.

Управляющие считают, что предложенная схема не учитывает расходы фондов и фактически превращает налог в оборотный. При плановой рентабельности ЗПИФ на уровне 20–30% реальная нагрузка на прибыль может составить 50–75%, говорится в обращении. Авторы также указывают на отсутствие правил учета убытков прошлых лет и амортизации, риск кассовых разрывов при ежемесячной уплате налога и неурегулированность ответственности фондов и управляющих компаний. Кроме того, механизм зачета налога, по их мнению, может привести к двойному налогообложению при продаже или погашении паев.

Вместо этого УК предлагают регулярно облагать налогом на прибыль и НДФЛ непосредственно пайщиков — по общим правилам Налогового кодекса. Один из вариантов — обязать фонды распределять часть полученного дохода между владельцами паев. Для ЗПИФов, которые выплачивают не менее 50% чистого дохода, управляющие предлагают сохранить действующий налоговый режим. Чистый доход предлагается рассчитывать как поступления от активов и прибыль от сделок за вычетом расходов.

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Если фонд не распределяет доход или выплачивает менее половины чистой прибыли, налог на прибыль предлагается взимать за счет его имущества. Налоговой базой в этом случае станут пассивные доходы за вычетом расходов. При этом управляющие считают, что минимальную долю выплат лучше устанавливать нормативным актом правительства или Банка России, а не закреплять непосредственно в Налоговом кодексе.

По расчетам УК, чистый доход закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов в 2025 году составил 2,35 трлн руб., а выплаты пайщикам — 650 млрд руб., или около 28% этой суммы. Если бы фонды распределяли не менее половины чистого дохода, выплаты могли бы увеличиться примерно на 530 млрд руб. Дополнительные поступления в бюджет от НДФЛ и налога на прибыль управляющие оценивают более чем в 100 млрд руб.

Налоговые эксперты считают, что перенос налоговой нагрузки на уровень пайщиков может снизить риски для коллективных инвестиций. В Kept предупреждают, что резкое изменение режима способно привести к оттоку капитала и осложнить работу фондов, в том числе созданных для защиты активов от санкций. В G.S.L. Law & Consulting отмечают, что важно сохранить возможность реинвестировать доходы внутри фондов и четко определить правила учета расходов.

При этом эксперты указывают и на возможные недостатки предложения УК. Обязательное распределение доходов может нарушить финансовую модель фондов, ориентированных на долгосрочные инвестиции. В «Томашевской и партнеры» считают более сбалансированным сохранение действующего режима для ЗПИФов, которые выплачивают не менее 50% чистого дохода, но подчеркивают необходимость переходного периода для уже работающих фондов.

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