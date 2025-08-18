Объем инвестиций через краудфандинговые платформы в июле 2025 года достиг 2,32 млрд руб., что на 28% превысило показатель июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации краудфандинга на основе вложений инвесторов в долговые обязательства бизнеса. Это ознаменовало возврат рынка к росту после периода стагнации, приблизившись к уровню июля прошлого года.

Unsplash

Краудфандинг — это привлечение средств в бизнес через специализированные интернет-платформы, где инвесторы — физические или юридические лица — предоставляют финансирование. По данным ЦБ на август, в реестре зарегистрирован 101 оператор таких платформ.

Снижение ключевой ставки Банка России с 21% до 18% в июне-июле сыграло роль катализатора, сделав альтернативные инструменты более привлекательными по сравнению с банковскими вкладами. По информации ЦБ, средние максимальные ставки по депозитам в топ-10 банках упали с 19,38% в конце мая до 15,9% в первой декаде августа. В то же время на некоторых краудфандинговых площадках ориентир по средней доходности для инвесторов может составлять около 25% годовых с учетом возможных потерь.

Генеральный директор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов указал, что решение ЦБ о смягчении ставки вернуло интерес инвесторов, поскольку депозиты стали менее выгодными.

Читайте также Исследование ко Дню краудфандинга: больше всего люди склонны поддерживать музыкантов

В Ассоциации краудфандинга подчеркивают, что драйверами подъема стали секторы девелопмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), исполнения госконтрактов и электронной коммерции. Фофанов объяснил спрос на ИЖС индексацией материнского капитала, что особенно актуально для региональных семей. Сектор госконтрактов остается стабильным, а электронная коммерция растет за счет цифровизации экономики.

Рынок краудфандинга достиг минимума в мае с объемом 1,75 млрд руб., а в июне прибавил лишь 66,7 млн руб. Участники осторожны в прогнозах. Гендиректор платформы JetLend Роман Хорошев ожидает продолжения роста при дальнейшем снижении ставки и урегулировании внешних факторов. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев предполагает умеренные темпы из-за сезонных отпусков. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский прогнозирует, что по итогам года объем инвестиций может превысить 54 млрд руб., зафиксированные в 2024 году, особенно если рынок активизируется в четвертом квартале.