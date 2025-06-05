Россияне склонны финансово поддерживать в первую очередь музыкантов, литераторов и журналистов, а также благотворительные инициативы. Это показал анализ краудфандинговой платформы Planeta.ru статистики сбора общественных средств на различные инициативы, проведенный ко Дню краудфандинга (7 июня) и годовщине работы портала. Результаты пресс-служба платформы предоставила «Инку».

Фото: Freepik

Согласно аналитике, музыка продолжает быть лидером среди направлений, собирающих средства. Так, проекты из категории «Музыка» составили почти 40% от общего сбора — 77 млн руб. Примером может служить проект Юрия Шевчука и группы ДДТ, который собрал более 6 млн руб. всего за первые сутки кампании. Кроме музыки популярностью пользуются категории «Литература и журналистика» (36 млн руб.) и «Благотворительность» (30 млн руб.). У людей сохраняется высокий интерес к культурным и социальным проектам, что также отражает рост среднего чека на платформе — с 2 220 до 3 тыс. руб. Такие направления, как «Кино и видео», «Общественные инициативы», «Технологии» и «Театр», также продемонстрировали устойчивый интерес со стороны пользователей. В целом количество запущенных проектов осталось стабильным — 2 250 за год, однако объем средств и вовлеченность участников существенно возросли. Читайте также В Госдуму внесли поправки к механизму сбора денег бизнесом через краудфандинг

Аналитики обратили внимание, что активность на платформе Planeta.ru значительно варьировалась в разные месяцы. Основной всплеск наблюдался осенью, когда и сборы, и вовлеченность пользователей достигли рекордов.

Так, октябрь 2024 года стал лидером с суммой 27,9 млн руб. Тогда запускались сразу несколько крупных проектов, среди которых и проект ДДТ, который по итогам месяца принес более 12 млн руб.

Чуть меньше — 21,7 млн руб — принес декабрь, когда наблюдалось смещение интереса к проектам в области благотворительности и общественных инициатив. В декабре активно шли сборы на помощь дельфинам и покупку инвалидных колясок для детей. Важным фактором здесь стала сезонная мотивация людей к добрым делам, которая традиционно возрастает в предпраздничный период.

Март и февраль 2025 года делят третье место с результатами по 16,2 млн руб. в каждом. Основными драйверами стали музыкальные и кинематографические проекты. Например, проект группы ДДТ продолжил собирать средства, а также активно развивались новые кампании, такие как сборы на фильм «Мороз» и альбом группы «АнимациЯ».

В целом за год Planeta.ru собрала 201 млн руб., что на 7 млн больше, чем годом ранее. Это на фоне того, что в последние годы краудфандинговым площадкам в России пришлось столкнуться с заметным спадом: общий объем сборов в 2024 году снизился примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом, количество успешных кампаний сократилось на 12%, а средний размер сбора уменьшился на 10%.