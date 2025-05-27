Российский туризм привлек в 2024 году более 1 трлн руб. в виде инвестиций, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на Кавказском инвестиционном форуме.

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«Мы по прошлому году в статистике видим, что в туризм привлечено более 1 трлн руб. инвестиций, это годовой показатель, с ростом около 35% год к году», — сказал он.

По словам Вахрукова, таких инвестиций российский туризм еще не получал. «Напомню, что еще буквально четыре года назад мы отталкивались от цифры 350 млрд руб.», — добавил он.

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Ключевой мерой поддержки стало льготное кредитование строительства отелей и туристической инфраструктуры, отметил замминистра. В инвестиционном портфеле программы насчитывается более 400 проектов на 1,9 трлн руб.

«Это около 80 тыс. номеров и 53 млн посещений в год — емкость той инфраструктуры, которая будет благодаря этой поддержке появляться. И это все частные инвестиции в бизнес», — подчеркнул он.