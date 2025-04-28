Промышленный туризм в России набирает обороты: по данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), программы по его развитию уже реализуются в 82 регионах страны. Этот вид туризма не только удовлетворяет любопытство гостей, но и становится важным инструментом профориентации, экономического развития территорий и международного сотрудничества.

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С 2021 года в рамках программы «Открытая промышленность» к проекту присоединились более 1,5 тыс. предприятий. В 2024 году производства посетили свыше 2 млн туристов — на 50% больше, чем в 2022-м. По прогнозам Strategy Partners, к концу 2025 года турпоток может достичь 2,15–2,24 млн человек.

«Сегодня предприятия предлагают не просто экскурсии, а комплексные программы, включающие профориентационные туры, знакомство с местными достопримечательностями и даже гастрономические впечатления», — отмечает Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» АСИ.

С 2024 года в России введена сертификация промышленных туров. Одним из первых ее прошел Оскольский электрометаллургический комбинат. Эта мера позволяет предприятиям повысить доверие туристов и укрепить репутацию.

Для развития отрасли важно готовить квалифицированных гидов. В рамках программы «Организация промышленного туризма» обучение прошли почти 2 тыс. специалистов. «Ежегодно к проекту присоединяются до 10 новых предприятий в каждом регионе», — говорит Сергей Рыжов, инициатор проекта «Промышленный туризм в РФ».

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Компании видят в промтуризме часть ESG-стратегии. Так, «Северсталь» с 2019 года развивает экскурсии на Череповецкий металлургический комбинат, который посетили уже 122 тыс. человек, трубная металлургическая компания в 2024 году приняла 50 тыс. туристов на четырех предприятиях, а «Сибур» в рамках программы «Открытый «Сибур»» ежегодно знакомит с производствами более 10 тыс. гостей.

Россия развивает промышленный туризм совместно с Белоруссией, Узбекистаном и Китаем. В 2024 году презентован путеводитель «Две страны, тысячи заводов» с маршрутами по 50 предприятиям двух стран. На базе Минского тракторного завода планируется создать Центр компетенций по промышленному туризму.

Эксперты выделяют несколько направлений развития:

интеграция в образовательные программы;

создание межрегиональных маршрутов;

развитие инфраструктуры при поддержке государства;

расширение международных проектов.

Как отмечают в АСИ, промышленный туризм — это не просто экскурсии, а возможность для регионов показать свой экономический потенциал, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. С каждым годом это направление становится все более значимым для экономики страны.