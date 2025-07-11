Точечная цифровизация снижает эффективность инвестиций в российскую промышленность, особенно в нефтегазовом секторе, говорится в исследовании технологической компании «Рексофт». Комплексные проекты сулят больший экономический эффект, но требуют стратегического подхода. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Согласно данным анализа 330 кейсов, сроки окупаемости цифровых проектов в российской нефтяной и нефтехимической промышленности в среднем в 1,2 раза превышают зарубежные показатели. Это связано с удаленностью месторождений и необходимостью разработки собственных технологий.

В горно-металлургическом комплексе (ГМК) ситуация иная: российские предприятия выбирают локальные проекты с окупаемостью около года, что быстрее, чем у зарубежных конкурентов, реализующих масштабные программы с горизонтом четыре года и более. Однако комплексные проекты за 10 лет приносят экономический эффект, в 20 раз превышающий результаты точечной цифровизации.

Среди технологий с коротким сроком окупаемости эксперты выделили искусственный интеллект (цифровые помощники, предиктивная аналитика, компьютерное зрение), первичную диспетчеризацию (MES) в ГМК и нефтехимии, цифровых двойников в нефтяной отрасли, RPA в обеспечивающих функциях и 3D-печать для техобслуживания и ремонта. Отдельно отмечены промышленные дроны, развитие которых сдерживается регуляторными ограничениями.

«Ограниченность ресурсов, завышенные ожидания топ-менеджмента „от цифры“, высокая ключевая ставка на фоне нестабильности внешней ситуации диктуют необходимость максимально рационального подхода российских компаний к инвестициям в цифровые технологии», — отметил генеральный директор «Рексофт Консалтинг» Андрей Скорочкин.

В компании отметили, что мировой рынок цифровых решений в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях в 2024 году составил около $30 млрд, к 2032 году он может вырасти до $65 млрд. Российский рынок занимает менее 3% от мирового. К 2035 году эффект от цифровизации в нефтяной отрасли может достичь 700 млрд руб. в год. В ГМК цифровые технологии приносят каждой третьей компании рост EBITDA более чем на 3%, хотя плановых показателей достигает лишь половина предприятий.