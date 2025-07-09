Инвестиционные компании Kama Flow и «Основа Капитал» вложат до 1 млрд. руб. в российского разработчика ИТ-решений для горнодобывающей промышленности ГК «Пиклема» в рамках соглашения, подписанного в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Подробности — в распоряжении «Инка».

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«Мы считаем, что горнодобывающая отрасль — перспективное направление для инвестиций, особенно сейчас. На фоне развития технологий спрос на ключевые ресурсы — золото, медь, литий, никель и другие — растет и остается устойчивым во всем мире», — рассказал «Инку» партнер Kama Flow Павел Охонин.



Он отметил, что ГК «Пиклема» уникальна с точки зрения функционального предложения, так как объединяет вендоров и интеграторов.

Ключевые решения компании позволяют сократить удельный расход топлива карьерных самосвалов, увеличить ходимость крупногабаритных шин, оптимизации процессов добычи и обогащения твердых полезных ископаемых. Охонин привел в пример систему диспетчеризации и оптимизации работы горного транспорта удалось повысить производительность горно-транспортного комплекса (ГТК) на 5−10%.

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Инвестиции позволят «Пиклеме» расширить продуктовую линейку, укрепить позиции на российском и международном рынках, а также консолидировать технологические команды.

В России горная отрасль генерирует 10–15% ВВП и более 50% экспортной выручки, отметил Охонин. Однако сектор испытывает дефицит в компаниях, предлагающих готовые ИТ-решения для автоматизации. Соглашение должно укрепить технологический суверенитет, предоставив недропользователям современные инструменты. Это особенно актуально на фоне перспектив роботизации открытой горной добычи, в рамках которой будут развиваться безлюдные карьеры, добавил партнер Kama Flow.