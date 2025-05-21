Несмотря на геополитические вызовы и уход международных брендов, сегмент люксовых товаров в России демонстрирует устойчивый рост. По данным Fashion Consulting Group, в 2025 году доля премиальных товаров на фешен-рынке достигла 11-12%, увеличившись с 10% в 2024 году. CDEK.Shopping фиксирует еще более значительный показатель — 17% за первые четыре месяца года.

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Артур Гафаров, руководитель Института развития предпринимательства и экономики, отмечает, что с 2022 года российский люксовый рынок сократился более чем вдвое — с $4,3 млрд до $2,06 млрд. После ухода таких гигантов, как Chanel, Dior и Louis Vuitton, в стране осталось лишь 73% зарубежных брендов, причем многие из них прекратили официальные поставки новых коллекций.

Несмотря на логистические сложности и рост затрат на доставку на 30-40%, премиальные товары остаются доступными благодаря параллельному импорту. Как поясняет Гафаров, это существенно влияет на конечную цену для потребителя.

Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор FCG, связывает рост интереса к люксу с изменением потребительского поведения. На фоне снижения активности в массовом сегменте, где покупатели переходят к сберегательной модели, премиальные товары начинают рассматриваться как инвестиция. Особенно это касается лимитированных коллекций сумок, стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов.

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Алексей Ванчугов, управляющий партнер «Ванчугов и партнеры», выделяет новые группы потребителей люкса: семьи участников спецоперации на Украине, ИТ -специалистов и работников оборонных предприятий. По его наблюдениям, даже россияне со средним достатком стремятся к премиальным покупкам как к способу идентификации с определенным социальным статусом.

CDEK.Shopping и Lamoda фиксируют сдвиг в потребительских предпочтениях: если в 2024 году лидерами спроса были кроссовки, то в 2025 году на первое место вышли сумки. Lamoda отмечает рост продаж сумок на 51% и на 49% — рюкзаков, особенно в премиальном сегменте.

Эксперты объясняют эту тенденцию инвестиционной привлекательностью лимитированных коллекций. Как отмечает Гафаров, годовой рост стоимости отдельных моделей может превышать двузначные показатели, превращая люксовые аксессуары в альтернативный инвестиционный инструмент в условиях нестабильности традиционных финансовых рынков.

Таким образом, российский рынок люксовых товаров трансформируется: из сферы статусного потребления он постепенно переходит в категорию коллекционных активов и альтернативных инвестиций. Эта тенденция особенно заметна на фоне общего снижения покупательской активности в массовом сегменте розничной торговли.