Эксперты ВШЭ и РЭШ назвали косметические предметы (скины) из компьютерной игры Counter-Strike более привлекательным активом для инвесторов, чем акции, золото и биткоины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков. Они оценили финансовую доходность игровых атрибутов в среднем в 41% годовых (3,42% в месяц).

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Скин (от англ. skin — «кожа») — это цифровой объект, который изменяет внешний вид какого-либо элемента в игре. Это может быть новая текстура для оружия, уникальная одежда для персонажа, специальные эффекты или даже звуки.

Эксперты проанализировали данные о ежемесячной доходности 4 565 скинов из Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), одной из самых популярных игр в мире, за 2013–2024 гг. и обнаружили, что эти нишевые инвестиции превосходят большинство традиционных и альтернативных активов.

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У скинов коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля — составляет 0,34. Это выше, чем у американского фондового рынка (0,25), биткоина (0,21) или золота (0,12). При этом их доходность не зависит от факторов риска на фондовом рынке, но она демонстрирует ярко выраженную сезонность с пиками в январе и апреле.