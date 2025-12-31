Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Disruptive Tech из Остина Алекс Дэвис высказал серьезную обеспокоенность по поводу бума строительства центров обработки данных в США. В своем ежегодном письме инвесторам, посвященном итогам года, он назвал стратегию возведения объектов в расчете на будущий спрос «ловушкой», пишет Business Insider.

Freepik

«Меня также глубоко беспокоит рынок „спекулятивных“ центров обработки данных, — написал Дэвис. — Стратегия „построй, и они придут“ — это ловушка. Если вы гиперскейлер (крупный облачный провайдер — прим. ред.), у вас будут собственные центры обработки данных».

Он предупредил, что это может привести к «значительному финансовому кризису в 2027–2028 годах для спекулятивных арендодателей», которые строят площадки без гарантированного спроса. «Мы хотим поддержать владельцев/пользователей, а не спекулятивных арендодателей, и нас очень беспокоит нагрузка, которую они создают на систему», — добавил он.

В схожем посту на LinkedIn Дэвис развил тему, отметив, что искусственный интеллект породил «слишком много бизнес-моделей без реального увеличения прибыли», и резюмировал: «Это добром не кончится».



Комментарии Дэвиса особенно показательны, учитывая его вовлеченность в ИИ-индустрию. Его компания Disruptive Tech является одним из крупных инвесторов стартапа Groq, специализирующегося на аппаратном обеспечении для ИИ, и вложила в него около $350 млн. Позже, в ноябре, Groq заключила лицензионное соглашение с Nvidia на $20 млрд.

Тем временем технологические компании продолжают вкладывать миллиарды в инфраструктуру. Как показало расследование Business Insider, проведенное в июне, к концу 2024 года компании подали заявки на разрешения для 1240 существующих или планируемых центров обработки данных в США.

Это почти в четыре раза больше, чем в 2010 году. Эти объекты, потребляющие колоссальные объемы земли, воды и электроэнергии, часто строятся с помощью налоговых льгот, предоставляемых местными властями.