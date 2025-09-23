Американская компания Nvidia инвестирует до $100 млрд в строительство центров обработки данных OpenAI на базе своих процессоров. Проект предусматривает создание инфраструктуры мощностью 10 ГВт, что, по словам гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, предполагает поставки 4–5 млн графических процессоров (GPU), что в два раза больше прошлого года.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман (слева), президент OpenAI Грег Брокман (по центру), глава Nvidia Дженсен Хуанг (справа). CNBC

По словам источника CNBC, первые $10 млрд от Nvidia поступят после строительства дата-центра мощностью в 1 гигаватт. Инвестиции будут сделаны по действующим на момент постройки ценам.

Объявление о вложении привело к росту акций Nvidia почти на 4% в понедельник, добавив около $170 млрд к рыночной капитализации компании, которая теперь приближается к $4,5 трлн.

Спрос на графические процессоры Nvidia начал расти, когда OpenAI впервые выпустила ChatGPT в 2022 году. OpenAI, имеющая 700 млн активных еженедельных пользователей, нуждается в расширении вычислительных мощностей для новых моделей ИИ.

«Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI, а затем OpenAI возвращает эти деньги Nvidia», — отметил управляющий партнер Requisite Capital Management Брин Толкингтон.

Ранее Nvidia вложила $5 млрд в Intel, приобретя акции по цене $23,28 за штуку. Две компании договорились о совместной разработке чипов для персональных компьютеров и дата-центров.