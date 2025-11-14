Американский разработчик радарных систем для обнаружения дронов Chaos Industries привлек $510 млрд в рамках раунда финансирования серии D, что повысило оценку компании до $4,5 млрд. Инвестиционный раунд под руководством Valor Equity Partners знаменует продолжающийся рост интереса венчурных капиталистов к оборонному сектору, где общий объем инвестиций в 2025 году достиг $30 млрд, пишет Reuters.

Freepik

Раунд финансирования серии D — это этап, который происходит после того, как компания привлекла средства в предыдущих раундах (например, A, B или C).

Генеральный директор Chaos Джон Тенет сообщил, что привлеченные средства будут направлены на расширение производственных мощностей и рост штата компании. Раунд стал вторым за последние шесть месяцев, доведя общий объем привлеченных компанией средств до $1 млрд с момента ее основания в 2022 году.

В совет директоров Chaos войдет Антонио Грасиас из Valor Equity Partners, известный своей ролью советника правительства США и тесными связями с Илоном Маском. Valor ранее инвестировала в такие оборонные компании, как Anduril и SpaceX, что подчеркивает стратегическую важность сектора.

Технологии Chaos позволяют обнаруживать дроны на расстоянии сотен километров, что стало особенно востребованным после уроков войны в Украине. Недавнее приобретение компании Ziva Corp усилило позиции Chaos, сократив время обнаружения угроз на 10 минут по сравнению с традиционными системами.

Хотя многие оборонные стартапы еще не вышли на прибыльность, инвесторы делают ставку на их ключевую роль в модернизации вооруженных сил. Chaos уже заключила контракт с ВВС США на $2 млн и готовит еще дюжину контрактов, подтверждая коммерческий потенциал своих разработок.