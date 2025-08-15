Компания Berkshire Hathaway уже два квартала подряд тайно приобретает акции на сумму около $4,7 млрд. По мнению экспертов, корпорация Lockheed Martin является одним из возможных кандидатов, сообщает CNBC.

rawpixel.com/Freepik

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway под руководством Уоррена Баффетта уже два квартала подряд пользуется условиями конфиденциальности и скрыто накапливает секретную позицию в акциях. Инвестиции компании в акцию во втором квартале составили примерно $4,7 млрд.

Предполагается, что название бумаги будет обнародовано после публикации ежеквартального отчета. За счет конфиденциальных сделок компании могут скрытно скупать акции, чтобы не провоцировать резкий скачок их цен.

Эксперты перечислили возможных кандидатов на покупку, среди них: американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin Corporation, судостроительная компания Huntington Ingalls Industries, а также железнодорожные компании Canadian National Railway, Canadian Pacific Kansas City и Union Pacific Corp. Эти предприятия обладают серьезными конкурентными преимуществами, что соответствует инвестиционным интересам Баффетта.

В мае стало известно, что к концу года Уоррен Баффет покинет пост генерального директора, а его место с 1 января 2026 года займет Грег Абель. Инвестор также отметил, что останется председателем совета директоров.