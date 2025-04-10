Исследователи Массачусетского технологического института создали робота размером с насекомое, способного преодолевать высокие препятствия и перемещаться по наклонным или неровным поверхностям. Устройство размером меньше большого пальца человека и легче скрепки, использует пружинистую ногу для прыжков и четыре модуля с машущими крыльями для подъема и контроля положения в пространстве.

Фото: Melanie Gonick, MIT

Робот может подпрыгивать на высоту около 20 см (в четыре раза выше своего роста) со скоростью примерно 30 см в секунду. Он легко передвигается по льду, мокрым поверхностям и неровной почве, потребляя при этом на 60% меньше энергии, чем аналогичный летающий робот. Благодаря своему легкому весу и энергоэффективности устройство способно нести полезную нагрузку примерно в 10 раз больше аналогичного летающего робота.

Ключевым элементом системы является эластичная нога с компрессионной пружиной, которая позволяет машине подпрыгивать. Четыре крыловых механизма, приводимых в действие искусственными мышцами, обеспечивают подъемную силу и правильную ориентацию для следующего прыжка. Быстрый механизм управления определяет, как робот должен быть ориентирован для следующего прыжка, используя внешнюю систему отслеживания движения.

В экспериментах исследователи показали, что новый робот способен выполнять акробатические кульбиты и даже запрыгивать на летающий дрон без повреждения обоих устройств. В будущем команда планирует установить на робота батареи, датчики и другие схемы, чтобы он мог прыгать автономно за пределами лаборатории.