Инженеры-робототехники вошли в число наиболее востребованных технических профессий в мире. CNBC узнал о том, как роботы преобразуют совершенно разные отрасли — от операционной деятельности до заводского цеха и испытательной лаборатории.

Инженеры-робототехники пользуются большим спросом. Согласно данным Sokanu’s Career Explorer, только в США к 2032 году их ожидается порядка 9 тыс. Они также популярны в Сингапуре — это вторая по уровню автоматизации страна после Южной Кореи. По данным Международной федерации робототехники, в Сингапуре на 10 тыс. человек приходится 488 роботов, в то время как средний мировой показатель составляет всего 74 робота на 10 тыс. населения.

CNBC рассказал о трех сингапурцах, которые работают с роботами и программируют их:

Чонг Ю Лам работает урологом уже 16 лет и является старшим консультантом урологического отделения в сингапурской больнице Tan Tock Seng. Он использует хирургическую роботизированную систему «Да Винчи», которая помогает ему проводить сложные операции минимально инвазивным способом.

Робот-ассистированная лапароскопическая радикальная простатэктомия — операция через скважину с минимально инвазивными маленькими разрезами на животе для удаления простаты. После ее удаления необходимо также реконструировать и соединить мочевой пузырь с уретрой путем наложения швов через небольшие разрезы и сократить время послеоперационного восстановления. Это ключевая часть операции.

Хотя роботизированные операции существуют уже более двух десятилетий, они все еще остаются новинкой в медицине. Согласно исследованию, с 2012 по 2018 год использование роботизированной хирургии увеличилось с 1,8% до 15,1%.

Преимущество роботов в том, что они способны обеспечить высокую ловкость и маневренность в очень маленьком и узком замкнутом пространстве, до которого обычно человеческие руки добираются с трудом.

Кельвин Чинг — старший инженер по робототехнике в Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS), первом в стране заводе по производству электромобилей. Он руководит группой инженеров-робототехников, которые контролируют работу почти 200 роботов, собирающих модель IONIQ 6 от Hyundai.

Движущиеся роботы в компании называют AMR (автономные мобильные роботы), они занимаются многими вещами. Из логистической зоны им нужно подбирать детали для автомобилей, а большие роботы могут перевозить кузов автомобиля, перемещаясь из ячейки в ячейку.

По словам Чинга, их фабрика отличается от традиционных заводов по производству автомобилей. Они не используют конвейеры. Их производственная система основана на ячейках, которые в основном предназначены для сборки крупных деталей. Большие роботы там могут собирать колеса, а те, что поменьше просто надевают на них гайки. Все роботы разработаны инженерами Hyundai.

Шон Себастиан — менеджер по исследованиям в области робототехники компании Dyson, он руководит группой робототехников, которые стремятся внедрить роботов в домашнюю среду. Он черпает вдохновение в своем собственном хаотичном домашнем хозяйстве, чтобы помочь Dyson создать роботов, способных помочь в работе по дому.

Компания стремится сделать еще один шаг вперед. И вся эта работа начинается в исследовательской лаборатории под руководством Себастияна. Созданная одним из опытных инженеров компании по обучению роботов установка сможет распознать сценарий, понять его, осмыслить и выполнить задачу по уборке, основываясь на подсказках.

Шон сравнивает обучение роботов с тем, как взрослый учит ребенка, демонстрируя ему действия. У робота есть две камеры, которые визуально отображают сцену, а затем он решает, как ему выполнить ту или иную команду.

По словам источников, робототехника — это междисциплинарная область. Люди видят успешные видеоролики с демонстрацией роботов, но на самом деле это не так, потому что, будучи робототехником, человек знает, что прежде чем достичь успеха, робот много раз терпит неудачу.

Помимо понимания технических особенностей машин, которыми они управляют, от инженеров-робототехников также ожидаются навыки программирования и понимание того, как различные технологии могут быть интегрированы друг с другом. В этой области технологии развиваются каждый день, поэтому им нужно быть любопытными в отношении всех новейших технологий.

Инженеры-робототехники не боятся, что роботы займут их рабочие места. Они отмечают, что на самом деле люди и роботы гармонично сочетаются и работают вместе. Роботы выполняют некоторые повторяющиеся задачи, в то время как люди работают над более инновационными задачами и занимаются исследованиями и разработками.

Лам отмечает, что роботизированная хирургия или любая другая новая технологическая платформа, обеспечивающая улучшенный обзор, повышенную ловкость и точность, всегда будет иметь место в хирургии.

«Инструмент не определяет вас как хирурга. Главное, чтобы вы определили правильные условия и правильное применение, правильные инструменты для правильных пациентов», — добавил он.

Ранее ученые разработали робота, который на основе видеозаписей опытных хирургов достиг уровня мастерства, сопоставимого с врачами. Этот прорыв в области обучения хирургических роботов означает, что теперь не нужно заранее программировать каждое отдельное действие. Вместо этого машины могут обучаться, наблюдая за другими. В будущем сложные операции можно будет проводить без человеческого вмешательства.