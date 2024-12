Стартап из Бруклина Near Space Labs изобрел Swifts — стратосферные роботизированные камеры с искусственным интеллектом, сообщает CNBC. В настоящее время они используются для оценки рисков, связанных с недвижимостью, но к следующему году планируется подключить их к оценке ущерба от климатических катастроф.

После ураганов «Элен» и «Милтон», которые нанесли катастрофический ущерб нескольким южным штатам, перед страховыми агентами встала огромная задача. На протяжении десятилетий эти специалисты использовали одни и те же методы для оценки ущерба, нанесенного имуществу после стихийных бедствий. Они посещают отдельные объекты и используют небольшие самолеты с камерами высокого разрешения, чтобы осмотреть повреждения крыш, строений и кварталов. Самолеты ускоряют процесс и помогают определить приоритетность конкретных претензий.

Однако новая технология, использующая беспилотники, ИИ и метеорологические аэростаты, призвана модернизировать и ускорить этот процесс. «Благодаря нашим аэростатам и Swifts страховые компании смогут получать доступ к информации сразу после катастрофы, оценивать ущерб и выплачивать компенсации в течение нескольких дней, а не недель и месяцев», — говорит Рема Матевосян, генеральный директор Near Space Labs.

Метеорологические аэростаты летают в два раза выше, чем самолеты. По словам представителей компании, камеры обеспечивают съемку с высоким разрешением на площади в тысячи квадратных миль.

«Наши воздушные шары снимают то, что за один полет могут сделать 800 тыс. беспилотников, — говорит Матевосян. — Самолету пришлось бы летать туда-сюда неделями, чтобы получить данные, которые мы можем получить за несколько часов. Это значит, что мы можем быть быстрее, лучше и дешевле для наших клиентов».

И это не единственное использование инноваций. Страховые и перестраховочные компании, такие как Swiss Re, используют Near Space, чтобы понять и оценить риски. Снимки конкретных объектов, таких как крыши, окружающая растительность и защищаемое пространство, попадают в наборы данных ИИ. Эта часть особенно привлекательна для инвесторов.

«Если вы действительно собираетесь использовать искусственный интеллект для анализа рисков, вам нужен дешевый и богатый источник снимков, и мы считаем, что по крайней мере в ближайшее десятилетие Near Space — это самый выгодный способ получить их», — говорит Шон Абрахамсон, управляющий партнер Third Sphere, инвестор Near Space Labs.

Помимо Third Sphere, стартап Near Space Labs поддерживают Crosslink Capital, Wireframe Ventures, IAG Firemark Ventures, Toyota Ventures и Leadout Capital. Компания привлекла финансирование в размере $24 млн.

Компания Near Space совершила более 1 тыс. коммерческих полетов для оценки рисков, но она все еще наращивает свои операции по реагированию на стихийные бедствия. По словам Матевосян, к следующему году компания достигнет такого масштаба, что сможет немедленно реагировать на крупные климатические катастрофы. Вся система Swifts помещается в чемодан и может быть доставлена в любое место.

«Наши операторы запускают платформы следующим образом: вы щелкаете выключателем, прикрепляете ее к гелиевому шару и отпускаете. Все остальное происходит автономно», — добавляет Матевосян.

Ранее сообщалось, что стартап Albedo, специализирующийся на создании спутниковых снимков, готовится к своему дебюту с близкого расстояния. Первый спутник планируют запустить на орбиту весной следующего года, компания надеется перевернуть индустрию коммерческого наблюдения Земли благодаря своему новому подходу и камерам сверхвысокого разрешения.