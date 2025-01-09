Один из самых обсуждаемых продуктов на выставке CES 2025 — Swippitt IPS. Это быстрое решение для зарядки мобильных телефонов, сообщает New Atlas. Новое устройство Swippitt Hub, похожее на тостер, всего за две секунды полностью зарядит iPhone.

Swippitt не удалось искоренить концепцию времени зарядки с помощью какого-то мегавольтного зарядного устройства. Вместо этого компания разработала то, что она называет Instant Power System (IPS). Это простое, но умное решение, объединяющее передовые цифровые и более простые механические технологии в быструю и удобную экосистему замены аккумуляторов.

Настольный модуль Swippitt Hub, похожий на тостер, — многоаккумуляторная док-станция, которая хранит и заряжает до пяти отдельных аккумуляторных батарей емкостью 3,5 тыс. мАч одновременно. Фирменное программное обеспечение Swippitt управляет всеми пятью батареями для оптимизированной зарядки и поддержания уровня мощности.

Сами батарейные блоки — это не внутренние аккумуляторы для телефонов конкретных марок/моделей, а совместимые дополнительные блоки Swippitt Link, которые служат одновременно и защитными чехлами, и дополнительными аккумуляторами, продлевающими срок службы телефона.

Телефон необходимо поместить в слот Hub, и он снимет оригинальный чехол Link и заменит его полностью заряженным через внутреннюю конвейерную систему. Устройство автоматически начинает процесс зарядки только что разряженного блока Link. Процесс быстрой замены занимает всего две секунды, поэтому человек может сразу же уйти со своим мобильным устройством.

Благодаря емкости в пять аккумуляторов один концентратор можно использовать для нескольких телефонов, что представляет собой разумное решение для дома и офиса. Несколько пользователей могут даже заменять аккумуляторы один за другим, так как концентратор готов к замене батареи нового телефона всего через четыре секунды после завершения работы первого.

Третья часть IPS — это сопутствующее приложение, которое предоставляет информацию о времени автономной работы, управлении системой, местоположении телефона и многом другом. Оно также выдает подробную информацию о моделях использования батареи и позволяет владельцам настроить систему безопасности, чтобы предотвратить несанкционированное использование батареи.

Однако IPS не лишен недостатков. На старте продаж чехлы-аккумуляторы Link будут совместимы только с моделями iPhone 14, 15 и 16. Swippitt планирует расширить совместимость с устройствами на базе Android и другими поколениями iPhone к концу 2025 года. При этом по крайней мере некоторое время система будет ограничена очень узким кругом моделей телефонов.

Покупка до пяти отдельных чехлов-аккумуляторов Link стоимостью $125 и командного центра Hub стоимостью $450 явно дороже, чем простая зарядка телефона с помощью подключаемого зарядного устройства медленным, привычным способом. Это более $1 тыс. за скорость и удобство обновления батареи.

Потенциальные покупатели скоро получат шанс решить, стоит ли Swippitt их внимания. В ближайшие дни начнется прием предварительных заказов. Желающие могут подписаться на уведомление на сайте компании. Самые первые смогут получить лучшую цену, объединив 30-процентную январскую скидку со скидкой $100 на CES, действующей до 17 января. Поставки планируется начать в июне 2025 года.

На выставке CES 2025 были и другие новости. Например, компания Dell объявила, что откажется от таких обозначений, как XPS, Inspiron, Latitude, Precision и OptiPlex, в названиях своих новых ноутбуков, персональных компьютеров и мониторов. Она заменит их тремя основными линейками продуктов: Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. А также добавит три подуровня: Base, Plus и Premium.