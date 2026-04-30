Samsung отчиталась о рекордной квартальной прибыли на фоне резкого роста спроса на микросхемы. В компании ожидают, что дефицит на рынке будет усиливаться в ближайшие годы и подталкивать цены вверх. На этом фоне Samsung расширяет долгосрочные контракты с клиентами, чтобы обеспечить стабильные поставки.

Рост совпал с активным расширением дата-центров для ИИ, где ключевую роль играют ускорители на базе решений Nvidia. Samsung заявила, что уже заключает многолетние обязывающие контракты с клиентами, которые стремятся заранее гарантировать поставки. Условия соглашений и имена контрагентов не раскрываются.

Подразделение чипов Samsung получило операционную прибыль в размере 53,7 трлн вон (около $36,15 млрд) за январь–март — это почти в 49 раз больше, чем годом ранее. Общая выручка компании выросла на 69% и достигла 133,9 трлн вон.

В компании отмечают, что спрос продолжает существенно опережать предложение. Руководитель подразделения памяти Ким Чжэджун заявил во время телефонной конференции, что разрыв между спросом и предложением будет только расти: «Исходя исключительно из текущего спроса на 2027 год, разрыв увеличится еще больше, чем в 2026 году».

Он также подчеркнул, что развитие технологий искусственного интеллекта будет поддерживать устойчивый рост спроса, тогда как наращивание производственных мощностей сдерживается длительными сроками строительства новых заводов.

Samsung и другие производители чипов перераспределяют мощности в пользу передовых решений для ИИ — это сокращает выпуск традиционной памяти и усиливает дефицит на рынке.

Компания заявила, что пока не столкнулась с перебоями производства из-за конфликтов на Ближнем Востоке, однако отметила риск роста логистических затрат на фоне подорожания нефти. Кроме того, Samsung намерена обеспечивать стабильные поставки электроэнергии в сотрудничестве с правительством Южной Кореи.

