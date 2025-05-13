Apple планирует внедрить ИИ-функцию для экономии заряда батареи в iOS 19. Новый инструмент управления аккумулятором будет оптимизировать энергопотребление iPhone на основе анализа пользовательских привычек. Технология будет собирать данные об использовании устройства, чтобы выявлять тенденции и делать прогнозы о том, когда следует снизить энергопотребление определенных приложений или функций.

Хотя Google уже представил подобную технологию Adaptive Battery для Android в 2018 году, для Apple это будет новшеством. Android-решение анализирует схемы использования телефона, чтобы определить, какие приложения следует ограничить в фоновом режиме, а какие — приоритизировать. iOS 19 также добавит на экран блокировки индикатор, показывающий, сколько времени потребуется для полной зарядки устройства.

По информации Bloomberg, технология ИИ для управления батареей разрабатывается преимущественно для грядущего iPhone 17, который, по слухам, станет самым тонким телефоном компании. Из-за тонкого дизайна устройство получит аккумулятор меньшего размера, что делает экономию заряда особенно важной. Однако функция будет доступна для всех iPhone с iOS 19, а не только для последней модели.

Ожидается, что iOS 19 получит масштабный редизайн интерфейса. Apple, вероятно, представит обновление разработчикам на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне, прежде чем выпустить его для публики в сентябре этого года.