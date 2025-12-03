Средний размер ипотечного кредита в России в октябре 2025 года достиг 4,62 млн руб., что на 20% выше показателя годичной давности, когда он составлял 3,87 млн. По данным аналитиков «Циан», резкий рост произошел в первой половине года, а с июля значение стабилизировалось на уровне 4,6 млн руб., пишет ТАСС.

Freepik

В основном это произошло из-за снижения ипотечных ставок до 21−22% (против 25−26% год назад) и изменение структуры рынка: если в октябре 2024 года на первичное жилье приходилось 34% выдач, то год спустя — уже 46%. При этом средний кредит на новостройки составил 5,8 млн рублей, а на вторичном рынке, включая ИЖС, — 3,7 млн.

Важно, что рост среднего чека (20%) заметно опередил инфляцию на рынке жилья: стоимость новостроек за год увеличилась на 13%, а «вторички» — на 8%. Это указывает на то, что заемщики в новых условиях стали целенаправленно выбирать более дорогие объекты.

Читайте также География ипотеки в России: где быстрее накопить на жилье

Географически рост крайне неравномерен: в Республиках Тыва и Алтай средний размер кредита вырос примерно вдвое, в Челябинской области, Пермском крае и Астраханской области — на 36−46%. В то же время в Орловской области прирост составил лишь 2%, а в Ингушетии и Чечне, где ипотека не пользуется массовым спросом, средний кредит и вовсе снизился на 8% и 40% соответственно.

Общий тренд маскирует значительную региональную дифференциацию и структурные сдвиги в пользу первичного рынка.