Отношение россиян к ипотеке кардинально меняется с возрастом. Люди старше 29 лет чаще сожалеют об упущенных возможностях, в то время как представители поколения Z продолжают видеть в долгосрочном кредите угрозу своей свободе, свидетельствуют данные нового исследования девелопера Level Group.

Jakub Żerdzicki/Unsplash

Опрос показал, что 43% граждан старше 29 лет жалеют, что не взяли ипотеку в молодости. При этом почти половина зумеров (49%) до сих пор ассоциирует ипотеку со словом «кабала». Большинство представителей старшего поколения со временем начинают рассматривать ипотеку как упущенную выгоду или единственный реальный способ обзавестись собственным жильем.

Эксперты связывают такой сдвиг в восприятии с изменением жизненных приоритетов. В молодости люди чаще ценят мобильность и отсутствие долгосрочных обязательств, тогда как с возрастом растет потребность в стабильности и собственном активе. Появление семьи, особенно детей, часто становится ключевым моментом, меняющим отношение к ипотеке на положительное.

Финансовая грамотность также играет важную роль. Молодежь часто не рассматривает ипотеку как инвестиционный инструмент, в то время как люди постарше начинают понимать ее долгосрочные преимущества, такие как защита от инфляции. Как отмечают эксперты, фиксированный ипотечный платеж со временем «дешевеет» в семейном бюджете, тогда как арендная плата ежегодно растет.

Однако для современной молодежи получить одобрение на ипотеку стало сложнее. Банки ужесточили требования, обращая внимание не только на официальный доход, но и на кредитную историю, которой у молодых людей часто нет. В качестве решения многие прибегают к помощи родителей, которые выступают созаемщиками или помогают с первоначальным взносом. Наиболее доступными вариантами для молодежи остаются государственные программы поддержки, такие как семейная ипотека.

