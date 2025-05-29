Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова совершил прорыв в организации клинических испытаний, внедрив инновационное решение на базе нейросетевых технологий YandexGPT. Разработанная система кардинально сократит время обработки документации с нескольких недель до считанных минут. Она поможет врачам и фармкомпаниям быстрее получать разрешения на исследования для разработки новых лекарств и методик лечения, в том числе для тяжело больных пациентов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Новый инструмент автоматически анализирует массивы документов, включая исследовательские протоколы, методические указания, научные обоснования и другие материалы. Искусственный интеллект не только выявляет несоответствия требованиям, но и предлагает конкретные пути исправления недочетов.

Это позволяет существенно ускорить процесс подготовки документации и согласования клинических испытаний, что в конечном итоге быстрее открывает пациентам доступ к инновационным методам лечения.

Перспективная технология, созданная совместными усилиями Центра технологий для общества Yandex Cloud, компании Raft и НМИЦ онкологии, уже демонстрирует результаты в работе локального этического комитета при онкоцентре. В планах — масштабирование решения на медицинские учреждения стран БРИКС и другие организации, занимающиеся клиническими исследованиями.

Артем Полторацкий, руководитель отдела организации исследований НМИЦ, отмечает радикальное сокращение временных затрат. По его словам, то, что раньше требовало десятков часов экспертной работы и недель ожидания, теперь выполняется за минуты. Полный цикл согласования сократился с нескольких месяцев до 5-10 рабочих дней.

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Система особенно востребована в свете того, что более 35% заявок ранее отклонялись из-за технических недочетов, что влекло за собой месячные задержки в лечении пациентов и замедляло выход новых препаратов на рынок. Теперь заявители получают оперативную обратную связь и возможность быстро исправить документацию.

Решение реализовано в виде веб-сервиса на платформе Yandex Cloud, где модель YandexGPT 5 Pro демонстрирует 95% точность при автономной обработке документов. Система классифицирует материалы по 10 категориям, извлекает ключевую информацию и проверяет соответствие строгим критериям, разработанным экспертами онкоцентра.

Разработанная технология имеет значительный потенциал для использования в финансовом секторе, страховых компаниях и государственных учреждениях, где требуется обработка объемных документов. Это открывает новые горизонты для оптимизации бизнес-процессов в различных отраслях экономики.