Эксперты выяснили, что подавляющее большинство молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет активно применяют технологии искусственного интеллекта. Совместное исследование компании NtechLab и Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» показало, что 88% представителей этой возрастной группы регулярно используют ИИ-решения, преимущественно в образовательных и профессиональных целях.

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Девять из десяти опрошенных рассматривают ИИ как обширную базу знаний, тогда как 72% респондентов сравнивают его развитие по значимости с промышленной революцией, вызванной изобретением парового двигателя. Многие молодые люди связывают искусственный интеллект с концепцией «умного города» и повышением уровня безопасности.

Кроме того, более 60% опрошенных допускают возможность использования ИИ в качестве виртуального собеседника. При этом каждый третий верит в перспективу создания систем, способных к эмпатии.

Главной проблемой, волнующей 72% молодежи, остается угроза автоматизации рабочих мест. В тоже время большинство (71%) рассматривает ИИ как инструмент, полностью подконтрольный человеку, хотя 40% респондентов не исключают потенциальных конфликтов между ним и человечеством.

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Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук в комментарии к исследованию подчеркнул, что сценарий неконтролируемого развития ИИ в настоящее время выглядит маловероятным.

По его мнению, при условии соблюдения разработчиками принципов ответственности и разумного подхода к использованию технологий со стороны людей, апокалиптические прогнозы останутся исключительно сюжетом для фантастических фильмов.



