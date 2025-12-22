В мире искусства, где цена произведения часто определяется его историей, появился новый опасный инструмент для фальсификаций — искусственный интеллект. Мошенники стали активно использовать нейросети для создания поддельных документов, которые служат «доказательством» подлинности картин, скульптур и других объектов коллекционирования, пишет Financial Times (FT).

Freepik

Современные чат-боты и языковые модели позволяют злоумышленникам с легкостью генерировать убедительные фальшивки: сертификаты подлинности, экспертные заключения, счета-фактуры и документы о происхождении. Оливия Экклстон, брокер по страхованию произведений искусства в компании Marsh, подтверждает, что эта технологическая тенденция добавила «новое измерение» давней проблеме подделок.

На практике это выглядит так: эксперт, рассматривающий страховой случай, получает, например, десятки сертификатов оценки для коллекции картин. На первый взгляд документы кажутся безупречными — до тех пор, пока не обнаруживается, что описание каждого произведения полностью идентично. Именно такие ошибки, характерные для автоматизированной генерации, и выдают мошенническую схему.

Филиппо Геррини-Маральди, руководитель отдела изобразительного искусства в Howden, отмечает, что если раньше преступники подделывали или воровали фирменные бланки, то сегодня они создают их с помощью ИИ, делая подлоги почти неотличимыми от оригиналов. При этом даже анализ метаданных цифровых файлов не всегда позволяет выявить подделку — качество генерации стало слишком высоким.

Как отмечают специалисты, нейросеть способна не только создать любой документ, но и полностью «придумать» авторитетного эксперта, чьим именем он будет подписан. Это ставит перед рынком искусства и страховыми компаниями серьезный вызов, требующий разработки новых методов проверки и обеспечения подлинности.