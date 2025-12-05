Российский оператор мобильной связи Т2 внедрил систему на базе искусственного интеллекта для автоматизации ключевого процесса в ретейле. Речь идет о создании паспортов торговых точек — документов, которые фиксируют размещение и количество рекламных материалов (POSM). Раньше эта работа требовала ручного труда и занимала недели.

Формирование паспорта торговой точки всегда было рутинной и затратной задачей. Сотрудникам приходилось вручную просматривать фотографии, определять виды рекламных материалов, сверять их с каталогом и заносить данные. Этот процесс мог занимать дни и даже недели, а его качество напрямую зависело от человеческого фактора, что нередко приводило к ошибкам.

Новое технологическое решение полностью изменило ситуацию. Система на базе искусственного интеллекта самостоятельно анализирует фотографии торговой точки: с помощью детектора объектов находит рекламные материалы, классификатор определяет их тип и категорию, а технологии оптического распознавания символов (OCR) считывают текст. В результате паспорт точки с детальной информацией о наличии, количестве и корректности размещения всех POSM формируется автоматически, без участия человека.

Внедрение прошло в несколько этапов. Сначала нейросеть обучили распознавать более 80 различных видов рекламных материалов. После успешного пилотного проекта на 200−300 точках было принято решение о масштабировании технологии на тысячи торговых объектов.

Результаты порадовали:

● скорость обработки данных и формирования паспортов увеличилась в 10 раз,

● затраты на POSM удалось сократить на 30% за счет более точного планирования и распределения,

● трудозатраты на процесс снизились на 90%,

● а стоимость автоматизированной проверки одной точки стала в 10 раз ниже, чем при ручном способе.

Помимо прямой экономии технология позволила сформировать единый стандарт данных для всей розничной сети, повысила прозрачность ключевых показателей для менеджеров и снизила операционные риски. Теперь компания может концентрировать инвестиции только на самых эффективных рекламных акциях.

Читайте также Заголовок новости

В целом в отрасли наблюдается масштабный тренд на внедрение ИИ в клиентский сервис. Так, «Ростелеком» широко применяет ИИ-инструменты для автоматизации сервиса и оптимизации внутренних процедур. Компания интегрирует в свои бизнес-процессы голосовых и текстовых ИИ-агентов, которые взаимодействуют с CRM-системами. Такие агенты могут автоматически обрабатывать заявки, уточнять детали и предоставлять клиентам необходимую информацию, что делает управление клиентским опытом более и структурированным.

В то же время и «Сбер» развивает платформу «СберАвтоматизация», где ИИ помогает обрабатывать запросы клиентов и поддерживать бизнес-процессы, включая автоматизацию рутинных задач и обработку заказов.

Нужно отметить, что и на Западе крупные операторы не отстают во внедрении ИИ-агентов. Deutsche Telekom уже несколько лет использует своего цифрового ассистента Ask Magenta — бот и голосовой помощник, который обрабатывает тысячи запросов клиентов, заменяя стандартные call-центры. А в США Verizon с 2024 года запустил ИИ-ассистента на базе моделей от Google — этот «виртуальный агент» отвечает за типовые задачи клиентов: смену тарифов, выставление счетов, добавление услуг, а при необходимости передает дело «живому» оператору.

В целом стратегическое применение ИИ в телекоммуникациях охватывает два ключевых фронта: «тыловую» логистику и аналитику бизнес-процессов, как в случае с автоматизацией ретейла, и «передовую» — прямое взаимодействие с клиентами через умных ассистентов. Это позволяет компаниям не только сокращать издержки, но и кардинально повышать скорость и качество предоставляемых услуг.