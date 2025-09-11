Государственный Эрмитаж и экосистема «Интеррос» объявили о запуске второго выпуска арт-токенов. Средства от их продажи пойдут на реставрацию картины Рембрандта «Флора», одного из ключевых экспонатов музея. Подробности «Инку» рассказали в пресс-службе экосистемы.

«Флора». Рембрандта. Скриншот с сайта Государственного Эрмитажа. https://www.hermitagemuseum.org/digital-collection/43371?lng=ru

В новом этапе совместного проекта «Цифровое искусство» акцент сделан на произведениях видеоарта. Молодые авторы представили цифровые интерпретации полотна Лукаса Кранаха-старшего «Венера и Амур», которое хранится в коллекции Эрмитажа. Примечательно, что само произведение ранее уже было восстановлено за счет первого выпуска токенов.

По словам директора музея Михаила Пиотровского, проект показывает, как новые технологии могут помогать сохранению культурного наследия. Он подчеркнул, что в этой модели реставрация становится делом не только музея, но и частных владельцев токенов.

По словам генерального директора «Интерроса» Сергея Батехина, для бизнеса это означает возможность участия в инициативе, которая объединяет культурные инвестиции и цифровые инструменты. Арт-токены позволяют меценатам и коллекционерам не только поддержать сохранение произведений искусства, но и получить цифровой объект, подтвержденный на российской платформе «Атомайз».

Проект был впервые реализован в 2023 году и уже доказал эффективность: первые токены обеспечили реставрацию ряда фресок школы Рафаэля. Теперь инициатива выходит на новый уровень, включая виртуальные пространства, где владельцы смогут демонстрировать приобретенные цифровые произведения.

Эксперты отмечают, что появление арт-токенов в правовом поле России создает новый формат культурного меценатства. Это способ для частных инвесторов и компаний вкладываться в сохранение искусства, не прибегая к зарубежным платформам и криптовалютным биржам.

NFT (невзаимозаменяемый токен) — это уникальный цифровой сертификат, который закрепляет права на конкретный объект: изображение, видео, аудиозапись или иной цифровой артефакт. Арт-токены — разновидность NFT, связанная с произведениями искусства. В отличие от классических картин или скульптур, арт-токен существует только в цифровом виде, но подтверждает подлинность и право собственности на уникальный цифровой объект. В случае проекта Эрмитажа токены не просто создают коллекционный интерес, но и напрямую финансируют реставрацию музейных шедевров.

Для инвесторов участие в проекте может стать инструментом репутационного позиционирования. Поддержка музейных инициатив сочетается с ESG-повесткой и позволяет компаниям демонстрировать вовлеченность в культурные и социальные проекты. При этом цифровые токены открывают возможность расширить коллекцию в новом формате и закрепить статус партнера одного из крупнейших музеев мира.