Иногда праздничный маркетинг, вместо того чтобы привлечь клиентов, вызывает у них раздражение и недоверие. Согласно исследованию агентства FAVES Communications, каждый второй интернет-пользователь накануне Нового года особенно остро реагирует на триггерные форматы продвижения: мнимую выгоду, фальшивые скидки и заведомо недостижимые призы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Антирейтинг возглавляют так называемые подарки, которые на деле оказываются частью стандартной услуги — например, «бесплатный» выезд замерщика при заказе кухни или «скидка» на консультацию, без которой не обойтись. Такие уловки раздражают 56% опрошенных.

Немного отстают фальшивые скидки (55%) — в эпоху ценовых трекеров искусственное завышение стоимости с последующей «акцией» быстро распознается и бьет по репутации бренда.

Третье место занимают розыгрыши сомнительных суперпризов вроде путевки на Мальдивы или годового запаса бензина — они вызывают скепсис у 51% респондентов.

«Маркетинговые активности, которые создают лишь иллюзию ценности, легко считываются современной аудиторией и воспринимаются как обман, как попытка манипуляции. Это негативно влияет на отношение к бренду, причем не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе», — отмечает Юлия Царева, основатель FAVES Communications.

Меньше, но все же заметно раздражают и другие приемы: навязчивое создание иллюзии срочности («Только сегодня!»), быстро сгорающие бонусы или скидки исключительно для новых клиентов. Даже привычный формат «второй товар бесплатно» многие воспринимают как попытку сбыть неликвид.

При этом праздничные распродажи — один из немногих форматов, который вызывает минимальный негатив (всего 17%).