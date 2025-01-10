Дело о взыскании с блогера Елены Блиновской налогов, сборов и пеней по ним в сумме более 1,1 млрд руб. все еще значится в банке исполнительных производств. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 млн руб., легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Вину Блиновская признала лишь частично.

Рассмотрение дела в суде началось в августе 2024 года. В ходе заседаний Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов, но не согласилась с обвинениями в отмывании средств.

Исполнительное производство было открыто 25 ноября 2024 года на основании акта ИФНС №6 по Москве. Согласно акту, с Блиновской начато взыскание налогов и сборов, включая пени, на общую сумму более 1 млрд 168 млн руб. Кроме того, согласно базе ФССП, приставы также взыскивают с блогера 2 тыс. исполнительных сборов и штраф ГИБДД в 500 руб.

Федеральная налоговая служба оценила долг Блиновской в 1,4 млрд руб. Из них 918 млн руб. — это задолженность по налогам, а остальное — пени и штрафы.

В октябре 2024 года юристы Блиновской заявили, что она полностью погасила перед налоговой долг по НДФЛ на сумму более 320 млн руб. На тот момент остаток основного долга превышал 587 млн руб.

Судом назначен финансовый управляющий, который должен будет реализовать имущество Блиновской на торгах. Кроме того, он сможет оспорить ранее заключенные сделки по продаже ее имущества.

На одном из заседаний юрист блогера Иван Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600–650 млн руб. и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.

Следующее заседание по делу Блиновской назначено на 4 февраля 2025 года.

В конце ноября 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания в связи банкротством блогера. Ее задолженность на тот момент составила 906,6 млн руб. Суд открыл процедуру реализации имущества. Перед этим следственный комитет предъявил ей окончательное обвинение.