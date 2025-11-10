Возвращение сотрудников к бывшему работодателю стало распространенной практикой на российском рынке труда. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование платформы Calltouch, проведенное в октябре среди более чем 1800 респондентов.

Freepik

Согласно полученным данным, 38% опрошенных работников и соискателей лично имели такой опыт, а 45% знакомы с коллегами-«возвращенцами». Явление затрагивает и руководящий состав: каждый третий опрошенный руководитель признался, что после увольнения вернулся в штат компании.

С точки зрения персонала, основными причинами для возвращения являются неудачный поиск более привлекательной работы, что отметили 49% респондентов, а также трудности, возникшие при ведении собственного бизнеса или работе на фрилансе (9%).

Значимым фактором оказывается и психологический комфорт: 17% участников опроса считают, что людей привлекает привычная обстановка. Кроме того, стимулом могут стать новые проекты в организации (10%) и привлекательные условия труда, включая возможность удаленной работы (9%).

Некоторые респонденты (4%) полагают, что сотрудники просто скучают по своему коллективу, и лишь 2% затруднились назвать причины этого кадрового явления.