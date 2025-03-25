Когда участие в непринужденных разговорах с коллегами вызывает трудности или присутствует чувство тревоги при работе над совместными проектами, необходимо начать развивать свою социальную адаптивность. Такие выводы были основаны на исследованиях, проведенных на рабочем месте, а также на рекомендациях тренеров Хенны Прайор и Шейна Хаттона.

Социальная адаптация включает в себя способность эффективно общаться, решать проблемы и выстраивать отношения — все эти навыки межличностного общения, по мнению некоторых экспертов, являются ключевыми для того, чтобы выделяться на рабочем месте. Оттачивание этих умений может показаться непростым, однако для влияния на окружающих важно регулярно и целенаправленно развивать навыки общения, как отметили Прайор и Хаттон на конференции SXSW в начале этого месяца.

Прайор и Хаттон утверждают, что лишь немногие люди предпринимают активные шаги для развития и поддержания социальных навыков, которые помогают справляться с разговорами и конфликтами в профессиональной среде. Тем не менее эти навыки можно развивать, и это не так уж сложно.

Существует две простые стратегии, которые можно применять ежедневно на работе.

1. Регулярное инициирование разговоров

По словам Прайор, такие «микросвязи» могут возникать даже в ходе непринужденных бесед с коллегами. Начать можно с комплимента, небольшого вопроса о личных интересах или завести разговор так, чтобы побудить собеседника задать дополнительные вопросы.

Работая в удаленном формате, придется приложить больше усилий для общения. Отсутствие физического присутствия и визуальных подсказок, таких как фотографии в офисе, требует намеренного подхода. Прайор советует выделять конкретное время, чтобы узнать коллег лучше, используя возможности видеозвонков или голосового общения. Например, вместо того чтобы писать сообщение, можно позвонить коллеге, обсудить текущие дела и виртуально пообщаться за чашкой кофе.

Кроме того, использование юмора и шуток в офисе помогает наладить контакт. Хаттон подчеркивает, что обмен мемами или забавными комментариями, связанными с текущими рабочими событиями, способны разрядить атмосферу. Исследование Хаттона также показало, что люди, использующие общий для коллектива язык, с большей вероятностью добиваются карьерного роста.

2. Не стоит избегать трудных моментов

Наверное, самая убедительная причина для повышения социальной гибкости является готовность справиться с более сложными разговорами и конфликтами на рабочем месте, отмечают Прайор и Хаттон.

Использование возможности выразить мнение, будь то поднятие руки, чтобы предложить другую точку зрения на небольшой встрече, или разногласие с коллегой во время работы над проектом — является наиболее эффективным способом развития навыков.

Опять же, работа в удаленном формате предоставляет меньше возможностей для личного общения и решения проблем. Начало виртуального сотрудничества с кем-то новым — будь то коллега, начальник или подчиненный — требует активного и постоянного взаимодействия с самого начала, утверждают Прайор и Хаттон.

Всегда можно спросить других людей об их стилях работы и коммуникации, о том, когда они чувствуют, что работают в полную силу, а также какой похвалы они ждут. «Если вы будете задавать много вопросов, другой человек почувствует, что его замечают и ценят, — говорит Хэнна. — Будьте любопытны».

Во время деловых встреч или разговоров с друзьями многие употребляют фразу «Я думаю». Хотя в целом эта фраза безобидна, ее чрезмерное использование может ослабить вашу позицию в беседе и подорвать уверенность в себе. Отмеченный наградами виртуальный оператор и генеральный директор RISE Learning Solutions Лоррейн К. Ли поделилась четырьмя советами, как говорить уверенно и оказывать влияние на людей.