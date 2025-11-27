Сервис BandLink (входит в «Яндекс») провел исследование о том, как музыканты используют искусственный интеллект. Данные показывают: ИИ стал частью повседневной работы двух третей профессиональных артистов. При этом отношение к технологиям остается сдержанным — 72% воспринимают ИИ положительно или нейтрально, а 28% — отрицательно. Подробности — в распоряжении «Инка».
Несмотря на широкое распространение инструментов, лишь 6% готовы полностью передать нейросетям творческую часть работы. Основное требование от ИИ — разгрузить рутину, а не заменить творца. Вот какие полезные качества нейросетей отмечают музыканты:
Но одновременно респонденты часто сталкиваются с ограничениями технологий. 43% указывают на ошибки при генерации, 41% — на шаблонность результатов, 33% — на некорректность выводов. Для части музыкантов освоение ИИ само по себе становится еще одной трудозатратной задачей.
Чаще всего нейросети помогают там, где нужны визуальные и сопутствующие материалы. 47% музыкантов создают через ИИ обложки и промокреативы, еще 26% используют инструменты для генерации инструменталов и текстов.
Искусственный интеллект постепенно входит и в другие рабочие процессы:
При этом 43% используют ИИ в большинстве проектов, остальные — эпизодически.
Интерес к инструментам растет стремительно. 61% артистов начали пользоваться ИИ в течение последнего года, а 8% — за месяц до опроса. Это говорит о быстром распространении технологий даже в творческой профессиональной среде.
Среди наиболее часто упоминаемых сервисов, которыми пользуются музыканты — ChatGPT, «Алиса AI», Midjourney, «Шедеврум», DeepSeek и сервисы генерации аранжировок, включая Suno AI (при помощи которого один артист уже заключил контракт с лейблом).
Внедрение ИИ в музыкальную индустрию идет быстрыми темпами. Большинство артистов уже используют технологии, но предпочтение отдают точечным задачам, а не полному переносу творчества на нейросети. Инструменты становятся частью рабочей среды, но остаются вспомогательными — по крайней мере, на данном этапе развития индустрии.