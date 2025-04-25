Более 70% опрошенных россиян сталкиваются с синдромом цифровой усталости из-за постоянного использования гаджетов и технологий, выяснили эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру». В исследовании приняли участие 2,5 тыс. пользователей сервиса в возрасте от 18 до 60 лет.

Более 60% опрошенных признались также, что не могут жить без телефона и постоянной связи, а 39% ограничивают использование цифровых устройств в нерабочее время, практикуя цифровой детокс.

Участники опроса также выделили факторы, которые чаще всего вызывают у них раздражение. 22% респондентов испытывают негативные эмоции из-за постоянного использования цифровых устройств, а еще 22% недовольны некачественным контентом.

17% россиян пожаловались на большое количество рабочих созвонов и видеоконференций. Столько же опрошенных раздражает постоянная реклама. Еще 13% отметили, что стресс для них связан с необходимостью быстро адаптироваться к новым цифровым решениям из-за стремительного развития инноваций.

Также респонденты рассказали о способах борьбы с цифровым перегрузом. 27% стараются уделять больше времени семье и друзьям, 18% выбирают путешествия, а 17% заменяют виртуальное общение реальным. По 13% опрошенных либо полностью отключают телефон на время, либо отправляются на прогулку в одиночестве. 8% снимают стресс с помощью спорта, а 4% предпочитают чтение книг.