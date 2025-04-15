В рамках масштабного исследования «ИИинтеграция: будущее «умных» устройств» к технологической конференции Data Fusion, аналитики ВТБ провели опрос среди 1,5 тыс. россиян. Оказалось, что почти половина респондентов считает защиту умных устройств недостаточной. При этом, если среди молодежи это мнение разделяют 34-36%, то в группе 56-65 лет — уже 50%.

Исследование показало, что по мнению 42% опрошенных россиян, защиту умных гаджетов необходимо укрепить, а 39% респондентов считают, что смарт-устройства уже надежно защищены.

Среди россиян в возрасте 18-25 и 26-35 лет, считают защиту недостаточной 34-36%, а в группе от 56 до 65 лет — 50%. При этом, 63% от всех респондентов сходятся во мнении, что, по мере развития функционала смарт-гаджетов, собираемым ими данным потребуется более надежная защита.

Еще 10% признались, что не знали о возможности утечки данных с таких устройств.

Большинство россиян (76%) уверены, что в ближайшие 10 лет в дополнение к уже известным «умным» очкам, часам и кольцам появятся устройства, новые как по форме, так и по функционалу.

Интересно, что 16% опрошенных считают, что у устройств появятся новые функции, а форма уже не изменится.

По мнению 3% респондентов, в ближайшем будущем не будет особого прогресса в форматах и функционале. Еще 6% считают, что спросом станут пользоваться более простые устройства или люди вовсе начнут отказываться от «умных». В возрастных группах 46-55 и 56-65 лет новых форм и функций ждут 80-82%, а среди тех, кому до 35 — 68-69%.

Более половины опрошенных (58%) сообщили, что уже используют «умные» устройства, такие, как часы, очки или кольца. Еще 31% поделились, что пока не пользуются такими гаджетами, но хотели бы попробовать, а 11% заявили, что не планируют этого делать.

Самыми используемыми устройствами оказались «умные» часы, браслеты и фитнес-трекеры — их назвали 95% пользователей. На втором месте с большим отрывом расположились смарт-кольца (16%).

Большинство пользователей (89%) сообщили, что им известно о сборе информации устройствами, но только треть (31%) специально изучали этот вопрос, остальные имеют лишь общие представления о защите данных.

Ранее эксперты выяснили, какие страхи, связанные с новыми технологиями и актуальными технологическими трендами, есть у россиян. Результаты показали, что больше всего пользователей беспокоят взломы аккаунтов, утечки данных и развитие искусственного интеллекта. Оказалось, что у 86% россиян современные технологии вызывают тревогу.