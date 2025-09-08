Социальные сети и блоги стали основным каналом, через который жители Белоруссии узнают о товарах и услугах, следует из исследования инновационного digital-хаба Wunder Digital. Через них информацию о продуктах получает 74% аудитории. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Авторы исследования отмечают, что новостные сайты остаются значимым ресурсом — их читает 59% респондентов, а мессенджеры занимают третью позицию с охватом 47%. Радио и эфирное ТВ оказались наименее востребованными площадками для поиска информации о продуктах.

Сдвиг также наблюдается в возрастной категории 45–60 лет: 63% ее представителей ищут сведения о покупках через социальные платформы и информационные порталы, тогда как к телевизору обращаются 35%.

За последние четыре года доля ТВ в медиапотреблении упала с 36% до 29%. Одновременно охват digital-каналов вырос с 46% до 53%, что подталкивает рекламодателей переносить бюджеты в онлайн, где выше гибкость и точность таргетинга.

Главным драйвером роста стал перформанс-маркетинг: сегмент прибавил 13% благодаря развитию ИИ, автоматизированным закупкам и модели оплаты за результат. Баннерная и видеореклама также расширились, но более умеренно, а видео набирает значимость для охватных и имиджевых кампаний.

Инновационные digital-форматы занимают пока около 15% рынка, но сохраняют наименьшую конкуренцию и высокую гибкость. Наибольшую динамику показала аудиореклама (+18% к уровню 2023 года). Далее следуют кампании с инфлюенсерами и размещения в мессенджерах, популярные в локальных проектах. Классифайды по-прежнему остаются рабочим инструментом для малого и среднего бизнеса, отмечают эксперты.

В целом белорусский медиарынок демонстрирует устойчивый рост: с $98 млн в 2020 году он достиг $114 млн в 2024-м, а в 2025 году ожидается прирост еще на 15%. Несмотря на инфляцию в пределах 12−15%, эксперты прогнозируют увеличение рынка на 20−25%.