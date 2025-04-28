Согласно исследованию рекрутинговой компании Get experts, 80% сотрудников, планировавших уволиться, передумали после получения контроффера от работодателя. Эксперты опросили 3 348 респондентов, среди которых было 2 511 профессионалов и 837 представителей компаний из различных отраслей и регионов России.

По словам работодателей, 56% компаний делали контрофферы сотрудникам, желавшим уволиться, и в 80% случаев они были приняты. Чаще всего (86%) им было предложено повышение дохода.

Другие популярные меры — расширение функционала (40%), увеличение бонусов (24%) и индивидуальный график работы (15%). Наиболее востребованы такие предложения в сферах продаж (23%), производства (22%), финансов (21%), ИТ (19%) и высшего менеджмента (14%).

82% работодателей использовали финансовые инструменты удержания. Среди них:

индексация зарплаты (65%),

бонусы и премии (54%),

конкурентная заработная плата (53%),

обучение за счет компании (26%),

ДМС (24%),

питание за счет компании (19%),

расширенное ДМС (13%),

обязательный отпуск за счет компании (13%),

спорт за счет компании (10%),

автомобиль за счет компании (10%),

предоставление или оплата психологической помощи (8%),

ДМС для всей семьи (7%),

льготные условия по кредитам или ипотеке (4%),

оплата детского сада (3%).

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Кроме того, 81% компаний применяли нефинансовые методы. В топ-10 таких инструментов вошли:

открытая корпоративная культура, доступ к руководству и обратная связь (45%),

гибридный или удаленный формат работы (43%),

гибкий график (42%),

комфортные условия (39%),

создание дружелюбной и поддерживающей рабочей атмосферы (38%),

интересные и разноплановые задачи (34%),

мероприятия внутри компании (34%),

возможность профессионального развития (30%),

поздравление сотрудников со значимыми событиями (30%),

регулярные встречи с руководством для информирования о делах компании (29%).

88% работников считают финансовые стимулы эффективными, называя ключевыми конкурентную зарплату (61%), бонусы (49%) и индексацию (44%). 97% ценят нефинансовые факторы: комфортные условия (46%), дружелюбную атмосферу (39%) и гарантию занятости (38%).

Среди профессионалов 38% получали контроффер, из них 20% согласились остаться, а 18% отказались. Как отметила генеральный директор Get experts Ольга Шамбер, в условиях дефицита кадров зарплата перестает быть главным мотиватором — работники все чаще обращают внимание на ценности компании и условия труда.