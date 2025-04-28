Согласно исследованию рекрутинговой компании Get experts, 80% сотрудников, планировавших уволиться, передумали после получения контроффера от работодателя. Эксперты опросили 3 348 респондентов, среди которых было 2 511 профессионалов и 837 представителей компаний из различных отраслей и регионов России.
По словам работодателей, 56% компаний делали контрофферы сотрудникам, желавшим уволиться, и в 80% случаев они были приняты. Чаще всего (86%) им было предложено повышение дохода.
Другие популярные меры — расширение функционала (40%), увеличение бонусов (24%) и индивидуальный график работы (15%). Наиболее востребованы такие предложения в сферах продаж (23%), производства (22%), финансов (21%), ИТ (19%) и высшего менеджмента (14%).
82% работодателей использовали финансовые инструменты удержания. Среди них:
Кроме того, 81% компаний применяли нефинансовые методы. В топ-10 таких инструментов вошли:
88% работников считают финансовые стимулы эффективными, называя ключевыми конкурентную зарплату (61%), бонусы (49%) и индексацию (44%). 97% ценят нефинансовые факторы: комфортные условия (46%), дружелюбную атмосферу (39%) и гарантию занятости (38%).
Среди профессионалов 38% получали контроффер, из них 20% согласились остаться, а 18% отказались. Как отметила генеральный директор Get experts Ольга Шамбер, в условиях дефицита кадров зарплата перестает быть главным мотиватором — работники все чаще обращают внимание на ценности компании и условия труда.