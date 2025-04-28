Правительство России разработало план по борьбе с нелегальной занятостью на 2025–2027 гг. Документ подготовлен Минтрудом и согласован с другими ведомствами. Он включает 18 мер, направленных на анализ рынка труда, усиление контроля за неофициальным наймом и профилактику нарушений трудового законодательства.

По данным Росстата, в 2023 году 14,9 млн россиян трудоспособного возраста не считались трудоустроенными. Большинство из них (11,8 млн) не выражали желания работать — это студенты, пенсионеры и домохозяйки. Еще 697 тыс. человек хотели бы трудиться, но не могли сразу приступить к работе, а 2,4 млн желали работать, но не искали работу.

Эксперты отмечают, что многие из формально неработающих фактически заняты в теневом секторе. Например, студенты часто подрабатывают неофициально, а домохозяйки и многодетные матери редко выходят на рынок труда из-за отсутствия финансовой мотивации.

Правительственный план включает комплекс мер, и первым шагом станет совместная работа Роструда совместно с МВД, которые до 15 июля 2025 года должны предоставить кабмину актуальную статистику по нарушению трудового законодательства.

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Ключевым инструментом контроля станет мониторинг выполнения приказа Минтруда и выявление индикаторов риска нарушений. В их числе — зарплаты ниже МРОТ, сохранение штата при резком сокращении фонда оплаты труда и массовое привлечение самозанятых. В 2025 году список таких маркеров может быть расширен.

По данным Минтруда, проблема неформальной занятости остается острой: в 2024 году выявлено более 829 тыс. случаев работы без договора или с «серыми» зарплатами — на 4,3% больше, чем годом ранее.

Эксперты выделяют три основных направления борьбы с теневым рынком труда. Во-первых, это ограничение самозанятости при оказании услуг физлицам. Во-вторых, признание трудовых отношений между цифровыми платформами и их работниками. В-третьих, ужесточение контроля за аутстаффингом, который формально запрещен, но широко применяется, особенно при трудоустройстве мигрантов.

Особую озабоченность вызывает практика «конвертных» зарплат. Как отмечает профессор НИУ ВШЭ Елена Варшавская, в половине случаев неформальная занятость — результат добровольного сговора работника и работодателя, а не только давления со стороны нанимателя.

Регионы станут основным звеном в реализации антитеневых мер. До 1 июля 2025 года Минтруд оценит масштабы нелегальной занятости в субъектах РФ и создаст рейтинг их эффективности в борьбе с этим явлением. В основу ляжет методика 2023 года, согласно которой за три года регионы должны легализовать 30% теневого сектора.

Межведомственные комиссии смогут вносить работодателей-нарушителей в специальный реестр Роструда (на 25 апреля в нем числилось 100 компаний) и привлекать к ответственности за неявку на заседания.

Эффективность работы комиссий будут проверять раз в полгода, сопоставляя их данные с информацией ФНС. Лучшие практики распространят на все регионы, а до 1 ноября 2025 года разработают дополнительные меры повышения их результативности.

Таким образом, власти намерены системно ужесточить контроль за трудовыми отношениями, сочетая профилактику нарушений с адресными проверками и повышением ответственности работодателей.