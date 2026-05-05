Российский малый и средний бизнес массово переходит на расчеты через посредников. К апрелю 2026 года агентские платежи заняли около 60% валютных переводов у клиентов Точка Банка — против менее 1% в 2024 году.

Агентские платежи — это переводы через третью сторону в другой стране. Их используют, когда прямые банковские расчеты невозможны или сопряжены с рисками блокировок и задержек.

По данным банка, рост начался в 2025 году: доля таких операций увеличилась с 15% в январе до 60% к декабрю. В 2026 году этот показатель сохраняется, что говорит о закреплении новой модели расчетов.

По информации Совкомбанка, также вырос объем внешнеторговых расчетов — в 1,5 раза к 2025-му. И до 85% всего оборота проходит через агентов.

Одновременно изменились и условия работы. Если раньше комиссия могла достигать 5–10%, то сейчас она снизилась до 2% и ниже. Сроки зачисления сократились до 2–3 дней, добавили в Точке.

Основным направлением для таких расчетов остается Китай — на него приходится 59% платежей через агентов. В пятерку также входят Турция, Гонконг, Южная Корея и Тайвань. При этом сами посредники постепенно смещаются из стран СНГ в Азию.

Несмотря на рост альтернативных каналов, прямые платежи сохраняют значительную долю, особенно в расчетах в рублях. Среди популярных направлений — Белоруссия, Казахстан, Армения и Индия.

Выходит, что агентские схемы перестали быть временной мерой. В условиях ограничений они превратились в полноценный инструмент международных расчетов, который бизнес использует на постоянной основе.

Это на фоне того, что международные расчеты для российского бизнеса остаются нестабильными и фрагментированными: часть банков по-прежнему ограничена в работе с валютой, переводы через SWIFT могут задерживаться или блокироваться, а требования к проверке платежей заметно ужесточились. Даже там, где переводы формально возможны, компании сталкиваются с длинными сроками зачисления, дополнительными комиссиями и риском отказа со стороны банков-корреспондентов. В результате бизнесу приходится диверсифицировать каналы расчетов — использовать посредников, переходить на альтернативные валюты и выстраивать более сложные схемы платежей, чтобы снизить операционные риски.

Что это значит для бизнеса

Агентские платежи позволяют быстрее и дешевле проводить расчеты там, где прямые переводы работают нестабильно.

Но вместе с удобством растут и риски: выбор посредника, юрисдикция и корректность документов становятся критически важными. Ошибка может стоить не только комиссии, но и блокировки платежа.

