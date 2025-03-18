Новое исследование проливает свет на то, почему некоторые люди кажутся более агрессивными в социальных сетях. Связав официальные правительственные записи с онлайн-активностью датских пользователей Twitter, исследователи обнаружили, что люди, которые имели множественные уголовные приговоры, провели много времени в приемных семьях или отличались хорошей успеваемостью в начальной школе и более высоким социально-экономическим статусом в детстве, в социальных сетях вели себя более враждебно.

По словам авторов исследования, значительная часть такого поведения связана с тем фактом, что эти черты также предсказывают, будет ли человек активно обсуждать политику в интернете. Это связано с более высоким уровнем враждебности.

Исследователи провели расследование, поскольку агрессия в социальных сетях превратилась в заметную проблему. Хотя ранние надежды на онлайн-платформы предполагали, что они могут создать более дружелюбный, более связанный мир, многие пользователи столкнулись с противоположным эффектом. Они видят аргументы, запугивание и оскорбления, направленные на незнакомцев, которые могут вызвать беспокойство и отбить охоту к будущему онлайн-взаимодействию.

Прошлые работы выявили особенности социальных сетей, такие как относительная анонимность или дизайн платформ, ориентированный на взаимодействие, которые могут разжигать напряженность. Однако исследования также показали, что самые гневные взаимодействия часто исходят от небольшой доли пользователей, намекая на то, что стабильные индивидуальные черты могут формировать тех, кто в конечном итоге начинает враждебные атаки в сети.

Авторы нового исследования стремились выйти за рамки анекдотических наблюдений или данных опросов, предоставленных самими участниками, используя более широкие, реальные административные записи и прямые измерения поведения в сети.

Исследовательская группа объединила два типа данных. Они составили большую случайную выборку взрослых датчан, получили их уникальные имена и собрали информацию из официальных национальных реестров, охватывающую все: от уголовных приговоров до детской среды.

Затем они искали соответствующие учетные записи Twitter, используя имя каждого взрослого, чтобы найти единственное уникальное совпадение на платформе. В исследование были включены только те лица, которые опубликовали хотя бы один твит в течение периода исследования.

Всего было проанализировано более 1,3 млн твитов на датском языке почти от 5 тыс. пользователей. Для оценки враждебности исследователи использовали компьютерный подход, который оценивает каждый твит, измеряя, насколько его формулировка похожа на распространенные выражения ненависти.

Эксперты ранее уже проверяли этот метод, подтвердив, что он может надежно улавливать тон твитов. Наконец, они создали отдельный показатель того, как часто пользователь публикует посты о политике, применив похожую технику, привязанную к политическим темам.

Затем исследователи связали уровни сетевой враждебности людей с детскими и взрослыми характеристиками, взятыми из официальных записей. Одним из этих атрибутов было количество уголовных приговоров, полученных человеком. Исследователи рассудили, что повторные нарушения закона могут указывать на давнюю склонность к агрессивному или антисоциальному поведению. Они также рассмотрели, испытывали ли люди потенциальные потрясения в детстве, включая развод в семье и многократную смену адреса до достижения восемнадцатилетнего возраста.

Другим фактором было количество времени, проведенного в приемной семье, если таковое имелось. Поскольку другие исследования показывают, что более суровая среда в раннем возрасте может способствовать агрессии, команда использовала два показателя фоновых условий: финансовое и профессиональное положение родителей и то, насколько хорошо участники учились в начальной школе.

Исследователи также изучили роль возраста и пола. В предыдущих работах отмечалось, что мужчины и молодые люди могут демонстрировать более высокие тенденции к агрессии.

Результаты показали, что люди с большим количеством уголовных приговоров были более враждебны в Twitter, и те, кто провел большую часть детства в приемных семьях, также были более враждебны. Примечательно, что люди с особенно высокой успеваемостью в детстве и более высоким социально-экономическим положением в семье также публиковали более враждебные твиты. На первый взгляд можно было бы предположить, что выходец из более успешной семьи снизит гнев или агрессию в сети.

Однако данные свидетельствуют, что те, кто вырос с лучшими ресурсами и навыками, также чаще говорили о политике в Twitter, а политические дискуссии были связаны с более жаркими и конфронтационными постами. Мужчины, как правило, проявляли большую враждебность по сравнению с женщинами, что согласуется с традиционными выводами как психологических, так и криминологических исследований. Молодые люди показали небольшую тенденцию к более враждебному контенту, но это стало менее очевидным, когда была принята во внимание политическая вовлеченность.

Это исследование выделяется тем, что объединяет прямые наблюдения за поведением в сети и реальные черты индивидуального уровня, охватывающие десятилетия. Оно указывает на сложное взаимодействие между историей жизни, личными наклонностями и более широкой средой социальных сетей.

Одно из самых интересных открытий, по словам исследователей, заключается в том, что люди с большей склонностью к политическим дебатам, по-видимому, более склонны писать враждебные твиты, возможно, потому, что спорные темы поощряют более жесткую лексику.

И хотя такие факторы, как криминальное прошлое, соответствуют более высокой агрессии в цифровой среде, другие черты, часто связанные с социальным преимуществом, такие как более высокий социально-экономический статус в детстве, также коррелируют с более враждебным поведением в сети во многом из-за возросшей политической активности. Это бросает вызов простым стереотипам о том, кто, скорее всего, начнет жаркие перепалки.

«Главный вклад результатов исследования заключается в демонстрации того, что индивидуальные различия в склонности к проявлению сетевой враждебности связаны с более широкими офлайн-дисциплинами, включая диспозиции, связанные с агрессивностью и, в частности, политической активностью», — пишут исследователи.

Исследование имеет ограничения, которые стоит отметить. Выборка фокусируется на датских пользователях Twitter, что поднимает вопросы о том, будут ли те же тенденции проявляться в странах с другой культурой или социальной структурой. Мера враждебности основана на языковых моделях, определенных компьютерным алгоритмом, который улавливает множество оттенков ненавистнической или злой речи, но может упускать более тонкие формы грубости, преследования или запугивания.

Кроме того, хотя связь с официальными данными позволяет избежать некоторых форм предвзятости, которые возникают при опросах с самоотчетом, все еще существуют другие факторы, которые, вероятно, формируют враждебное поведение, которое административные данные не могут уловить, например черты личности, не отмеченные судимостями, или уникальный опыт, который не отображается в государственной статистике.

Будущие исследования могут изучить, какие функции платформ социальных сетей усиливают голоса агрессивных пользователей, а также как обычные пользователи воспринимают этих конфронтационных людей.

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