Российские банки смогли заметно снизить влияние операционных рисков на финансовые результаты: по итогам первого полугодия 2025 года размер потерь сократился на 40%, следует из аналитического обзора компании «Т1 Иннотех» (входит в ИТ-холдинг Т1). Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Теперь на каждые 100 руб. прибыли банки теряют менее одного рубля из-за операционных рисков — 92 копейки против 1,25 рубля годом ранее. Данные основаны на консолидированной отчетности банков, подключенных к системе ОРИКС, предназначенной для мониторинга и анализа рисков в финансовом секторе.

По словам Андрея Гулидина, заместителя генерального директора «Т1 Иннотех», снижение показателя связано не только с более зрелыми подходами к управлению рисками, но и с использованием аналитических инструментов, которые позволяют банкам сравнивать собственные показатели с рыночными данными и принимать более проактивные решения.

«Операционные риски становятся все более волатильными, а их влияние на финансовые результаты традиционно велико», — отметил Гулидин. Он добавил, что оценивание собственной устойчивости на фоне рынка помогает минимизировать будущие потери.

Читайте также Банки и страховые лидируют по финансированию внедрения нейросетей в России

Доля крупнейших потерь (инцидентов свыше 7 млн руб.) также снизилась — до 9% всех прямых потерь против 15% годом ранее. Это говорит о снижении влияния единичных крупных событий на общий риск-профиль банков.

Тем не менее концентрация рисков остается высокой: более половины всех потерь (51%) по-прежнему связано с инцидентами такого масштаба. В среднем за полугодие один банк фиксировал около 25 случаев (то есть примерно по одному в неделю), каждый из которых обходился примерно в 32,7 млн руб.

Как и ранее, основная часть операционных потерь приходится на три категории:

внешнее мошенничество — 59%;

ошибки в управлении процессами — 17%;

нарушения прав клиентов — 7%.

В совокупности эти направления формируют более 80% всех потерь.