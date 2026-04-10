В российской банковской сфере за год сократилось число вакансий и выросла конкуренция среди соискателей. По данным SuperJob, предложение поработать в сегменте «Банки, бухгалтерия, финансы, аудит» упало на 22%, зато резюме стало больше на 23%. Математика простая и не очень обнадеживающая: желающих работать в финансах прибавилось, а мест — убыло. Подробности — в распоряжении «Инка».

Зарплаты при этом формально растут — в Москве банковский сектор в среднем прибавил 10,7% за год. Но радоваться стоит не всем: основной рост достался специалистам с высокой квалификацией, тогда как базовые позиции получили куда более скромную прибавку. Рынок как бы намекает, что быть просто «сотрудником банка» уже недостаточно.

Структура спроса тоже меняется. Розничное кредитование и продажи банковских продуктов по-прежнему генерируют больше всего вакансий, но финтех уверенно тянет одеяло на себя — там все активнее ищут программистов, аналитиков данных и специалистов по информационной безопасности. Пока одни банки сокращают кассиров, другие охотятся за теми, кто умеет писать код или ловить хакеров.

На Центральный федеральный округ предсказуемо приходится львиная доля рынка: 37% банковских вакансий и 53% позиций в бухгалтерии и финансах — плюс почти половина всех резюме. Остальные округа делят остатки: Южный неожиданно обошел Северо-Западный и Приволжский по банковским вакансиям (16% против 15% у каждого), зато резюме банковских работников охотнее отправляют из Поволжья, а бухгалтеры традиционно целятся в Петербург и окрестности.

Высокая ключевая ставка и давление на маржу сделали свое дело: банки переключились с режима «нанимаем всех» на режим «берем только тех, кто точно нужен». Отсюда и более осторожная кадровая политика и выросшие требования к кандидатам.

Что это значит для бизнеса

Финансовые компании будут активнее конкурировать за сильных специалистов и одновременно сокращать найм на базовые позиции. Для соискателей это означает рост требований, а для работодателей — необходимость пересматривать подход к подбору и удержанию кадров.

