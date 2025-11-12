Осенний период ассоциируется у значительной части россиян с упадком сил и снижением эмоционального тонуса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Rambler&Co, проведенного в период с 5 по 10 ноября 2025 года среди свыше 116,5 тыс. пользователей.

Freepik

Согласно данным исследования, лишь каждый третий россиянин (35%) встречает осень с энтузиазмом, ценя прохладу и особую атмосферу сезона. Почти четверть опрошенных (24%) отмечают у себя легкую усталость, однако им удается поддерживать привычный ритм жизни. Значительная доля — 41% респондентов — сталкивается с выраженным снижением энергии и настроения.

Ключевыми причинами возникновения апатии россияне называют природные факторы. Почти половина опрошенных (48%) объясняют свое стремление к домашнему уюту и изоляции недостатком солнечного света и тепла, 30% респондентов указывают, что холодная дождливая погода напрямую мешает им реализовывать запланированное, а 15% признают наличие психологических сложностей с самоорганизацией. Лишь для 7% участников исследования основным негативным фактором стала нехватка компании или вдохновения.

Эмоциональное состояние россиян осенью характеризуется преобладанием пассивных настроений: 37% опрошенных отмечают у себя лень и апатию, 27% — легкую меланхолию, тогда как чувство уюта испытывают 20%, а ностальгию — 11%. Доля тех, кого осень наполняет воодушевлением и творческим подъемом, составляет всего 5%.

Справиться с сезонной хандрой 41% россиян планирует путем пассивного ожидания, в то время как остальные находят поддержку в прогулках на свежем воздухе (27%), общении с близкими (13%), физической активности (11%) и уютных ритуалах с теплыми напитками (8%).

При этом более половины респондентов (51%) выразили желание добавить в свою осеннюю жизнь больше тепла, солнечной энергии и позитивных впечатлений. Каждый шестой (17%) полностью доволен текущим положением дел, тогда как 15% стремятся к новым впечатлениям, 12% ощущают нехватку личного времени, а 5% — живого общения.