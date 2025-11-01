Две трети россиян (66%) высказались в пользу идеи получения денежной компенсации за неотгулянные дни отпуска по окончании календарного года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. В опросе приняли участие 1600 работающих граждан со всей страны.

Freepik

Большинство участников опроса (66%) считают, что у сотрудников должна быть возможность выбора между обычным отпуском и денежной компенсацией. Сторонники этой меры отмечают, что при существующих высоких процентных ставках по вкладам полученные средства можно выгодно вложить. Против высказался только каждый одиннадцатый респондент, а почти четверть опрошенных (23%) затруднились с ответом.

Анализ данных также выявил различия в отношении к этому вопросу среди социально-демографических групп. Мужчины несколько чаще женщин одобряют законодательное предложение (68% против 65% соответственно). При этом доля противниц этой меры среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин (14% против 7%).

Наибольший энтузиазм идея вызывает у молодежи в возрасте до 35 лет: 68% респондентов этой категории поддерживают ее, а уровень скептицизма здесь самый низкий — всего 7%.

Кроме того, уровень поддержки напрямую коррелирует с личной заинтересованностью граждан. Среди тех работников, у которых к концу года фактически остаются неиспользованные дни отпуска, одобрение инициативы достигает 74%. Для сравнения, среди тех, у кого таких дней не остается, поддержка заметно ниже и составляет 63%.